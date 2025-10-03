Đoković pobedio Čilića! Plasirao se u treće kolo Mastersa u Šangaju

Izdvajamo Sport Vesti

03.10.2025.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo Mastersa u Šangaju, pošto je danas u drugom kolu pobedio Hrvata Marina Čilića rezultatom 7:6 (7:2), 6:4.

Meč je trajao sat i 54 minuta. Đoković je peti teniser sveta, dok je Čilić 94. na ATP listi. Bio je ovo 22. međusobni duel dva tenisera i 20. pobeda za Đokovića.

Oba tenisera su zadržala svoj servis u prvom setu, a Đoković je propustio dve brejk lopte u 11. gemu. Đoković je zatim bio bolji u taj-brejku rezultatom 7:2.

Srpski teniser u trećem gemu drugog seta uspeo da oduzme servis Čiliću.

Hrvatski teniser je potom u 10. gemu imao dve brejk prilike, ali je Đoković uspeo da sačuva servis i tako dođe do pobede.

Đoković će u trećem kolu Mastersa u Šangaju igrati protiv Nemca Janika Hanfmana, koji je ranije danas pobedio Amerikanca Frensisa Tijafoa rezultatom 6:7 (9:11), 6:2, 6:1.

Masters u Šangaju se igra za nagradni fond od 9.193.540 dolara.

