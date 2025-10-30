Dodeljene nagrade na Sajmu knjiga u Beogradu

Na 68. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga, koji se ove godine održava pod sloganom “Tvoja nova priča“, danas su dodeljene nagrade za izdavačku delatnost, a ravnopravno priznanje za izdavača godine poneli su Prometej iz Novog Sada i Vulkan izdavaštvo iz Beograda, saopšteno je na svečanosti u sali Ivo Andrić na Beogradskom sajmu knjiga.

Po odluci žirija, Prometej je nagrađen za “doslednost u izdavačkom radu, negovanje jezičke kulture i podršku domaćim autorima”.

Kako je saopšteno, ove godine ova novosadska izdavačka kuća obeležava 35 godina postojanja, a godišnje objavljuje preko 150 naslova, među kojima su značajna dela iz oblasti književnosti, društvenih nauka i istorije.

Izdavačka kuća Vulkan iz Beograda, koja, po mišljenju žirija, “više od decenije oblikuje čitalačke navike u Srbiji”, objavljuje preko 400 naslova godišnje i pokriva širok spektar žanrova.

Kako je ocenio stručni žiri, posebno mesto u programu Vulkana zauzimaju domaći autori, čime ta izdavačka kuća doprinosi razvoju savremene domaće književnosti, podstiče dijalog o društvenim temama i kod najmlađih neguje ljubav prema knjizi.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

SPEKTAKL U SKENDERIJI

Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.