Dodeljene MTV nagrade: Lejdi Gaga izvođač godine!

Američka pop pevačica Lejdi (Lady) Gaga osvojila je četiri Em-ti-vi nagrade, a Arijana Grande tri na dodeli “MTV Video Music Awards 2025”, održanoj u nedelju u UBS areni u Njujorku.

Lejdi Gaga je proglašena za izvođača godine, duet sa Brunom Marsom “Die With A Smile“ je proglašen za najbolju saradnju, dok je za svoj spot “Abracadabra“ nagrađena kao najbolji reditelj i umetnički reditelj.

Grande je osvojila MTV nagrade za spot godine za “Brighter Days Ahead”, koji je proglašen i za najbolji pop video i najbolji igrani video.

Nagrada za najbolju kantri pesmu osvojila je Megan Moroni za “Am I Okay?”, Sabrini Karpenter za najbolju pop izvođačicu, dok su od specijalnih priznanja pripala Maraji Keri nagrada “Video Vanguard”, Basta Rajmsu “Rock the Bells Visionary” i Rikiju Martinu titula Latino ikone.

Pesma godine je “APT” Roze i Bruna Marsa, a između brojnih ostalih dobitnika, najbolji novi izvođač je Aleks Voren, najbolji hip hop je “Anxiety” Doeči (Doechii), arenbi Maraja Keri sa “Type Dangerous”, dok je Koldplej (Coldplay) najbolji rok sa “All My Love”.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

