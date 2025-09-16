Dodatni rok za nabavku novih traktora za ovu godinu!

Dopunom javnog poziva za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora za 2025. godinu, podnosiocima zahteva koji ostvaruju ovo pravo i za koje postoje raspoloživa finansijska sredstva, utvrđeno je pravo na dodatni rok od 60 dana za realizaciju odobrene investicije.

U tom roku treba da podnesu dokumentaciju kojom se ta realizacija dokazuje, objavila je danas Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede.

Za sve dodatne informacije korisnici mogu da se obrate kontakt centru ove uprave svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova, na brojeve telefona: 0800/106-107, 011/30-20-100, 011/30-20-101 i 011/30-20-118 ili elektronskim upitom na adrese: uap.callcentar@minpolj.gov.rs i uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

