Dodajte samo ovo paprikama i imaćete rekordan prinos: Jeftin trik za obilnu berbu
Ako želite zdrave i jake paprike, ključ je u pravilnoj nezi od samog početka. Mlade biljke su osetljive i traže dobru kombinaciju svetlosti, zalivanja i prihrane, ali nema potrebe za skupim đubrivima.
Rešenje se krije u jednostavnoj domaćoj mešavini koju možete napraviti od sastojaka koje već imate u kuhinji. Ova prihrana pomaže biljkama da razviju bujne listove, a kasnije i više cvetova i plodova.
Šta vam je potrebno:
- 1 kašika suvog kvasca
- 1 kašika sode bikarbone
- 1 litar tople vode
Sastojke dobro pomešajte i ostavite da odstoje oko 2 sata. Zatim rastvor razblažite sa oko 10 litara vode i zalijte paprike.
Ovu prihranu koristite povremeno, a rezultati će brzo biti vidljivi.
Kako deluje
Kvasac je bogat vitaminima i podstiče rast biljke, dok soda bikarbona pomaže u zaštiti od gljivica i bolesti.
Uz ovaj jednostavan trik, paprike će brže napredovati i dati bogatiji rod- bez dodatnih troškova i hemije.
Zajecaronline/Najžena
KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU
Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.
ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
