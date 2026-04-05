Dodajte samo ovo paprikama i imaćete rekordan prinos: Jeftin trik za obilnu berbu

Ako želite zdrave i jake paprike, ključ je u pravilnoj nezi od samog početka. Mlade biljke su osetljive i traže dobru kombinaciju svetlosti, zalivanja i prihrane, ali nema potrebe za skupim đubrivima.

Rešenje se krije u jednostavnoj domaćoj mešavini koju možete napraviti od sastojaka koje već imate u kuhinji. Ova prihrana pomaže biljkama da razviju bujne listove, a kasnije i više cvetova i plodova.

Šta vam je potrebno:

1 kašika suvog kvasca 1 kašika sode bikarbone 1 litar tople vode

Sastojke dobro pomešajte i ostavite da odstoje oko 2 sata. Zatim rastvor razblažite sa oko 10 litara vode i zalijte paprike.

Ovu prihranu koristite povremeno, a rezultati će brzo biti vidljivi.

Kako deluje

Kvasac je bogat vitaminima i podstiče rast biljke, dok soda bikarbona pomaže u zaštiti od gljivica i bolesti.

Uz ovaj jednostavan trik, paprike će brže napredovati i dati bogatiji rod- bez dodatnih troškova i hemije.

Zajecaronline/Najžena

KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU

Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno. Publika koja je željna dobre pesme sigurno će uživati u najlepšim pesmama i najvećim hitovima!