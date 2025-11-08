DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 8. NOVEMBAR

Vaše emocije danas postaju dublje nego obično. Možda osetite potrebu da se povučete i preispitate odnose. Ne bežite od osećanja — ona vas vode ka istinskoj promeni. Podrška stiže od članova porodice.

Dan donosi priliku za iskrene razgovore sa bliskim osobama. Bićete jasni i direktni, ali pazite da ne preterate u kritikama. Slušajte više nego što govorite. Mogući problemi sa kičmom.

Rak

Fokus je na poslu i obavezama, ali osećate da vam treba predah. Neko iz porodice može vam pomoći da pronađete ravnotežu između dužnosti i odmora. Zdravlje je odlično.

Lav

Danas je važno da se izrazite kreativno. Sve što radite iz srca donosi vam uspeh i unutrašnje zadovoljstvo. Ljubavni život može vas iznenaditi nekom iskrom strasti. Zdravlje je promenljivo.

Devica

Vreme je da sredite kuću ili prostor u kojem boravite. U energetskom smislu, to je i čišćenje vaše unutrašnje stabilnosti. Emotivno se smirujete kroz red i strukturu.

Vaga

Razgovor koji ste odlagali može danas doneti olakšanje. Komunikacija je ključ — otvorite se i recite ono što osećate. Inspiracija dolazi kroz kontakte sa prijateljima. Vodite računa o mogućim problemima sa novcem.