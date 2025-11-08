DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 8. NOVEMBAR
Ovan
Danas osećate potrebu da završite nešto što ste dugo odlagali. Energija vam je jaka, ali pazite da ne reagujete impulsivno. Odmorite se u drugom delu dana i pustite telo da se regeneriše.
Bik
Vaše emocije danas postaju dublje nego obično. Možda osetite potrebu da se povučete i preispitate odnose. Ne bežite od osećanja — ona vas vode ka istinskoj promeni. Podrška stiže od članova porodice.
Blizanci
Dan donosi priliku za iskrene razgovore sa bliskim osobama. Bićete jasni i direktni, ali pazite da ne preterate u kritikama. Slušajte više nego što govorite. Mogući problemi sa kičmom.
Rak
Fokus je na poslu i obavezama, ali osećate da vam treba predah. Neko iz porodice može vam pomoći da pronađete ravnotežu između dužnosti i odmora. Zdravlje je odlično.
Lav
Danas je važno da se izrazite kreativno. Sve što radite iz srca donosi vam uspeh i unutrašnje zadovoljstvo. Ljubavni život može vas iznenaditi nekom iskrom strasti. Zdravlje je promenljivo.
Devica
Vreme je da sredite kuću ili prostor u kojem boravite. U energetskom smislu, to je i čišćenje vaše unutrašnje stabilnosti. Emotivno se smirujete kroz red i strukturu.
Vaga
Razgovor koji ste odlagali može danas doneti olakšanje. Komunikacija je ključ — otvorite se i recite ono što osećate. Inspiracija dolazi kroz kontakte sa prijateljima. Vodite računa o mogućim problemima sa novcem.
Škorpija
Finansijska tema izlazi u prvi plan. Možete doneti važnu odluku o novcu ili poslu. Pokušajte da budete sigurni u sebe i u svoje emocije kada su u pitanju odnosi sa ljudima sa kojima ste bliski već neko vreme.
Strelac
Danas ste više okrenuti svemu onome što se dešava kroz posao. Poslovna situacija će biti bolja onog momenta kada naučite da se izborite za sebe i za svoje ambicije. Vodite računa o mogućim problemima sa zubima.
Jarac
Sam početak dana je pod uticajem drugih ljudi ali vodite računa da sve to što radite i pričate može da vam se vrati kao bumerang. Poslovno ćete biti stabilni onog momenta kada naučite da se izborite za svoje ciljeve.
Vodolija
Okrenite se mnogo više sebi nego drugima, posebno kada su u pitanju emocije i sve što ima veze sa prošlošću. Ne dozvolite da poslovne probleme uvlačite u vaše poslovne odnose sa inostranstvom. Zdravlje je mnogo bolje u odnosu na pre.
Riba
Nemojte dozvoliti da se drugi previše oslanjaju na vas posebno kada su u pitanju poslovni aspekti. Emocije su danas u drugom planu mada Saturn u vašem znaku vas upozorava da je jako važno da vodite računa o tome šta izgovarate pred partnerom.
