DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 21. MART: Blizance očekuje novo poznanstvo, Ribama pojačana intuicija

Ovan

Subota vam donosi potrebu da se pokrenete i izađete iz rutine. Osećate nalet energije koji vas gura da završite nešto što ste dugo odlagali ili da spontano napravite plan.

Mogući su i iznenadni susreti koji vam popravljaju raspoloženje. Ipak, pazite na rasprave – neko može gledati stvari potpuno drugačije od vas.

Bik

Ovo je dan za uživanje u malim stvarima – dobroj hrani, miru i ljudima kojima verujete. Prija vam spor tempo i stabilna atmosfera bez stresa.

Razmišljate o novcu ili domu, ali bez pritiska i nervoze. Moguća je i lepa vest koja vam vraća osećaj sigurnosti.

Blizanci

Dan vam prolazi u komunikaciji, porukama i susretima. Jedan poziv ili informacija može potpuno promeniti vaše planove.

Otvaraju vam se nove ideje koje vas teraju da razmišljate drugačije. Moguće je i zanimljivo poznanstvo koje vam budi radoznalost.

Rak

Subota u vama budi potrebu za bliskošću i toplinom. Najviše vam prija društvo ljudi koji vas razumeju bez mnogo objašnjenja.

Moguće je i emotivno razmišljanje o prošlosti, ali vam to donosi olakšanje. Jedan razgovor može vam skinuti teret sa srca.

Lav

Vaša energija danas privlači pažnju gde god se pojavite. Lako ulazite u centar dešavanja i ljudi vas slušaju.

Subota vam donosi priliku da zablistate, ali i da nekoga inspirišete. Moguće je i poznanstvo koje vam podiže samopouzdanje.

DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 21. MART: Blizance očekuje novo poznanstvo, Ribama pojačana intuicija

Devica

Imate potrebu da sredite misli i obaveze. Želite da završite ono što vas već neko vreme opterećuje.

Ipak, ne budite prestrogi prema sebi – napravite pauzu. Jedan mali odmor danas vam može značiti više nego ceo plan.

Vaga

Druženja i razgovori obeležavaju vaš dan. Moguće je da ćete dobiti poziv koji vam popravi raspoloženje.

Važno je da slušate i sebe i druge – kroz iskren razgovor dolazite do boljeg razumevanja. Jedan susret može promeniti vaš pogled na odnos.

Škorpija

Danas ste okrenuti sebi i svojim mislima. Neka sećanja ili emocije izlaze na površinu i traže pažnju.

Ovo je prilika da otpustite ono što vas opterećuje. Posle toga dolazi osećaj olakšanja i nova energija.

Strelac

U vama se budi želja za promenom i avanturom. Ne želite rutinu – tražite nešto novo i uzbudljivo.

Moguće je spontano druženje ili plan koji vas izvuče iz svakodnevice. Razgovor o putovanjima može vas dodatno „upaliti“.

Jarac

Subota vas podseća da usporite. Iako stalno razmišljate o obavezama, danas vam treba pauza.

Kratak odmor ili razgovor sa bliskom osobom donosi vam jasnoću. Moguće je da donesete važnu odluku u miru.

Vodolija

Ideje vam danas dolaze same od sebe. Razmišljate drugačije i vidite stvari iz novog ugla.

Susret sa osobom sličnog razmišljanja može vas dodatno inspirisati. Dobar je dan za planiranje i kreativne poteze.

Ribe

Intuicija vam je danas posebno jaka. Lako osećate ljude i atmosferu oko sebe.

Poželećete da se povučete i provedete vreme u tišini. Muzika, šetnja ili voda mogu vam pomoći da pronađete unutrašnji mir.

Zajecaronline.com/Najzena.alo.rs

