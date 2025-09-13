Dnevni horoskop za subotu, 13. septembar
Ovan
Ovo je veoma zanimljiv period zato što se otvaraju neke nove poslovne priče kojima ste se radovali od ranije. Emotivna situacija biće bolja onog momenta kada naučite da poštujete mnogo više ono što partner kaže i ono što predlaže.
Bik
Čuvajte se naglih poslovnih preokreta jer osoba u znaku Lava je spremna da sve uradi da bi dobila ono što želi. Osoba u znaku Ovna vam je velika poslovna podrška i to treba da prihvatite kao ” zdravo za gotovo “. Mogući problemi sa grlom.
Blizanci
Situacija u krugu porodice se stabilizuje zahvaljujući onome što ste vi uradili, a to je dobra komunikacija i dobra energija. Situacija u krugu firme gde radite je mnogo bolja nego ranije zahvaljujući timskom radu.
Rak
Mesec aktivira vaše polje tajni i ogovaranja pa se čuvajte naglih preokreta u krugu takozvanih prijatelja. Nemojte dozvoliti da se partner prema vama odnosi bahato ili nepromišljeno jer to ne zaslužujete. Zdravlje je odlično.
Lav
Situacija u krugu porodice će biti bolja onog momenta kada naučite da pokažete kompromis ili želju da sarađujete. Osoba u znaku jarca vam daje dobre poslovne savete ali vi ne želite da poslušate ono što je do vas. Glavobolja.
Devica
Naučite da vodite računa o sebi i onome što se dešava oko vas, jer bez toga nećete moći poslovno da napredujete u narednih nekoliko meseci. Probajte da svoje ambicije suzbijete u neki drugi aspekt jer bez toga nećete moći da funkcionišete narednih nekoliko dana.
Vaga
Poslovna komunikacija je nešto što vam ide od ruke i to će vas najbolje opisati u narednim danima. Ljubavna situacija je stabilnija nego šta mislite ali ste se previše povukli u sebe i ne dozvoljavate da se stvari odvijaju same od sebe.
Škorpija
Vaša situacija je veoma nezahvalna kada su u pitanju odnosi u krugu porodice jer određeni članovi porodice očekuju mnogo više od vas i vaše zalaganje. Ne dozvolite da vam se partnerski odnos pretvori u pakao upravo zbog toga što ste previše ljubomorni i posesivni.
Strelac
Vaša situacija sa članovima porodice je stabilnija zato što ste pokrenuli mnogo bitne razgovore i to posebno u vezi novca i zarade. Osoba u znaku Ovna vam je velika poslovna prepreka i previše od vas traži što se tiče posla i poslovne saradnje.
Jarac
Od danas ćete biti mnogo drugačiji prema ljudima sa kojima ste poslovno okruženi jer ste neke stvari saznali koje vam ne idu u prilog. Probajte da se distancirate od svih onih koji vam ne žele dobro i za koje to već unapred znate.
Vodolija
Vaša poslovna situacija će biti bolje onog momenta kada naučite da kažete ne i da se distancirate od svega onoga što vam ne prija. Naučite da zadržite svoje mišljenje za sebe posebno u vezi odnosa sa porodicom i članovima porodice..
Ribe
Vaša situacija u krugu firme ili posla kojim se bavite je veoma dobro postavljena i to je dobro da iskoristite za neke poslovne planove za budućnost. Nemojte dozvoliti da se drugi mešaju u vaš život posebno kada su u pitanju vaše emocije.
