Dnevni horoskop za subotu, 13. septembar

Vaša situacija je veoma nezahvalna kada su u pitanju odnosi u krugu porodice jer određeni članovi porodice očekuju mnogo više od vas i vaše zalaganje. Ne dozvolite da vam se partnerski odnos pretvori u pakao upravo zbog toga što ste previše ljubomorni i posesivni.

Strelac

Vaša situacija sa članovima porodice je stabilnija zato što ste pokrenuli mnogo bitne razgovore i to posebno u vezi novca i zarade. Osoba u znaku Ovna vam je velika poslovna prepreka i previše od vas traži što se tiče posla i poslovne saradnje.

Jarac

Od danas ćete biti mnogo drugačiji prema ljudima sa kojima ste poslovno okruženi jer ste neke stvari saznali koje vam ne idu u prilog. Probajte da se distancirate od svih onih koji vam ne žele dobro i za koje to već unapred znate.

Vodolija

Vaša poslovna situacija će biti bolje onog momenta kada naučite da kažete ne i da se distancirate od svega onoga što vam ne prija. Naučite da zadržite svoje mišljenje za sebe posebno u vezi odnosa sa porodicom i članovima porodice..

Ribe

Vaša situacija u krugu firme ili posla kojim se bavite je veoma dobro postavljena i to je dobro da iskoristite za neke poslovne planove za budućnost. Nemojte dozvoliti da se drugi mešaju u vaš život posebno kada su u pitanju vaše emocije.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!