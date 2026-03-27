DNEVNI HOROSKOP ZA PETAK, 27. MART: Ovan danas posebno motivisan, Strelčevi puni optimizma

Ovan

Petak vam donosi nalet energije i želju da završite sve što je ostalo nedovršeno tokom nedelje. Možete osećati motivaciju da pokrenete nešto novo ili da donesete odluku koju ste odlagali. Važno je da ne žurite previše i da ostavite prostor za saradnju sa drugima. Dan vam može doneti osećaj zadovoljstva kada vidite da se trud koji ste ulagali tokom nedelje konačno pokazuje kroz rezultate.

Bik

Danas vam prija stabilan ritam i potreba da se polako približite vikendu. Možda ćete želeti da završite praktične stvari koje su vam važne kako biste kasnije mogli da se opustite. Petak vam donosi osećaj sigurnosti kada radite stvari na svoj način i bez žurbe. Mogući su i prijatni trenuci sa ljudima koji vam donose mir.

Blizanci

Komunikacija i druženje mogu obeležiti vaš dan. Moguće je da ćete voditi zanimljive razgovore ili dobiti informaciju koja vas podstiče da razmišljate o nečemu novom. Petak je dobar dan za razmenu ideja planiranje i povezivanje sa ljudima koji dele slična interesovanja.

Rak

Danas možete osećati potrebu da završite obaveze ali i da pronađete trenutak za sebe. Emocije mogu biti naglašene ali vam pomažu da bolje razumete odnose oko sebe. Petak vam daje priliku da kroz razgovor unesete više topline i razumevanja u odnos sa nekim ko vam je važan.

Lav

Vaša energija danas može privlačiti pažnju drugih ljudi. Možete biti u situaciji da pokažete svoje ideje ili talente i da dobijete priznanje za trud koji ulažete. Petak vam donosi priliku da zablistate ali i da inspirišete druge svojom pozitivnom energijom.

Devica

Fokusirani ste na završavanje obaveza i pravljenje reda u planovima. Petak vam može doneti osećaj olakšanja kada vidite da ste uspeli da završite nešto što je zahtevalo mnogo pažnje i detalja. Važno je da sebi dozvolite i trenutak odmora kako biste u vikend ušli rasterećeni.

Vaga

Odnosi sa ljudima danas mogu biti posebno važni. Mogući su razgovori koji vam donose novu perspektivu ili priliku da rešite nešto kroz kompromis. Petak vam daje šansu da kroz otvoren i miran pristup unesete više harmonije u svoje odnose.

Škorpija

Vaša intuicija je snažna i možete lako prepoznati šta se krije iza nečijih reči ili postupaka. Dan je dobar za donošenje odluka koje dolaze iz dubokog razumevanja situacije. Petak vam može doneti i osećaj oslobađanja od nečega što vas je opterećivalo.

Strelac

U vama se budi želja za slobodom i opuštanjem kako se vikend približava. Možda ćete želeti da planirate druženje put ili aktivnost koja vas raduje. Petak vam donosi optimizam i podseća vas koliko vam prijaju trenuci spontane radosti.

Jarac

Danas ste fokusirani na završetak obaveza i na osećaj postignuća. Možete osetiti zadovoljstvo jer vidite rezultate svog rada i truda. Petak vam daje priliku da napravite važan korak u pravcu stabilnosti ali i da sebi dozvolite trenutak odmora.

Vodolija

Ideje i inspiracija mogu dolaziti spontano tokom dana. Razgovor sa nekim može pokrenuti novu perspektivu ili plan za budućnost. Petak je dobar dan za kreativno razmišljanje druženje i razmenu ideja koje vas inspirišu.

Ribe

Vaša intuicija i osećajnost danas su naglašene. Možete osetiti potrebu da se na trenutak povučete i sagledate kako se osećate nakon cele nedelje. Petak vam donosi priliku da kroz mirne aktivnosti ili kreativnost pronađete unutrašnji balans i pripremite se za vikend.

Zajecaronline.com/Najzena.alo.rs

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!

Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.