Dnevni horoskop za petak, 11. april: Blizancima se javlja osoba iz prošlosti, Lavu stiže novac, a šta čeka vas?

Ovan

Danas je idealan za donošenje odluka vezanih za posao. Intuicija vam je jaka, ali budite oprezni sa impulsivnim reakcijama. Osoba u znaku Lava vam je velika poslovna podrška. Zdravlje je odlično.

Bik

Fokusirajte se na svoje zdravlje i emotivnu ravnotežu. Moguće su promene u odnosima, ali ako budete strpljivi, sve će se rešiti u vašu korist. Pokrenite se više u odnosu na sve do sada po pitanju fizičkih aktivnosti.

Blizanci

Komunikacija je ključna danas. Neko iz prošlosti može vam se javiti, a razgovor može doneti neočekivane uvide. Poslovno ćete biti veoma opušteni i nećete se previše baviti drugima nego sobom i svojim unutrašnjim delovima.

Rak

Finansijska situacija dolazi u centar pažnje. Razmislite o dugoročnim planovima i ne donosite ishitrene odluke u vezi sa novcem. Ljubav je na velikoj prekretnici. Problem sa grlom.

Lav

Vaša energija je snažna i magnetična, što vam donosi uspeh u privatnom i poslovnom životu. Iskoristite ovaj dan za ostvarenje važnih ciljeva. Zdravstveno stanje je stabilno ali vodite računa o mogućim prehladama koje vladaju.

Devica

Potrebno vam je malo odmora i introspekcije. Ako osećate pritisak, odvojite trenutak za sebe i slušajte unutrašnji glas. Poslovi i poslovna situacija je mnogo bolja u narednih nekoliko dana.

Vaga

Društveni život vam donosi pozitivne promene. Moguć je susret sa osobom koja može biti ključna za vaš budući razvoj. Ovo se posebno odnosi na ljude koji su povezani sa inostranstvom i poslovnim aspektima života.

Škorpija

Poslovni izazovi vas mogu izbaciti iz ravnoteže, ali ako ostanete fokusirani, sve će se rešiti u vašu korist. Ljubavni život dobija novu dimenziju. Merkur vam stvara osećaj nestrpljivosti u vezi posla.

Strelac

Danas je odličan dan za istraživanje novih ideja i putovanja. Moguće su zanimljive prilike koje će vam proširiti horizonte. Pokrenite nove ideje sa osobama iz inostranstva.

Jarac

Emotivna dubina je izražena, što može doneti važne uvide u vaše odnose. Slušajte intuiciju kada je reč o ljubavi. Sve iz prošlosti se može vratiti kada je u pitanju ljubavna situacija.

Vodolija

Fokusirajte se na partnerske odnose. Danas možete postići bolju ravnotežu u ljubavi i poslovnim odnosima ako budete otvoreni za razgovor. Problem sa stomakom.

Ribe

Posvetite se zdravlju i organizaciji svakodnevnih obaveza. Danas je dobar dan za uvođenje pozitivnih promena u rutinu. Venera vam stvara osećaj tvrdoglavosti kada su u pitanju emocije.

POSLE 15 GODINA MIROSLAV ILIĆ SE VRAĆA U ARENU ZAGREB! “Nema dana kad me neko iz Hrvatske ne zove na nastupe”

Na velikoj pozornici Arene Zagreb pridružiće mu se veliki orkestar. Ali i nekoliko slavnih gostiju, koji se drže u tajnosti do poslednjeg dana. A sve kako bi se ova dugoiščekivano veče zaista mogla nazvati spektaklom. Tom prilikom će Miroslav Ilić u Zagrebu proslaviti više od 50 godina uspešne karijere kao što je nedavno napravio u Beogradu.

“Biće to noć puna sećanja jer su već tri generacije stasale uz moje pesme. Jedan sam od retkih izvođača kojem na koncerte dolaze deca, roditelji, bake i dede. Svi žele da zapevaju i popiju. A kad vidim takvu publiku ispred sebe, meni to daje snagu da poletim. Publika me pomlađuje i koliko god imao godina, pevaću i u dubokoj starosti. Dok me god glas bude služio i dok me ne iznesu s pozornice”, istakao je čuveni pevač.

