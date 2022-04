Mlad Mesec u Ovnu na samom početku meseca aprila donosi i neki nov početak nekog novog ciklusa! Vi ste pokretač promena ovog puta, od vas počinje sve. Buran je ovo početak, kako lični, tako i čovečanstva! Silovit nagon rezervisan je za ovaj dan jer uskoro moraćemo da prikočimo, kroz nekoliko dana Mars sreće Saturna i kreću ograničenja, zastoji, igre sa strpljenjem.

Ovo je dnevni horoskop za PETAK- 1. april 2022. godine: