Dnevni horoskop za nedelju, 7. septembar

U ovih narednih dana vi ćete kod jake u velikim uticajem drugih ljudi naročito onih sa kojima niste raščistili stvari iz prošlosti. Ljubavna situacija će biti bolja zahvaljujući partneru koji zna tačno kako da postavi stvari.

Bik

Početak sana je pod uticajem drugih ljudi, čuvajte se naglog i ishitrenog poteza koji može biti sa vaše strane kada je reč o porodici o porodičnim odnosima. Osoba u znaku Lava vam daje fantastičnu podršku kada su u pitanju vaši budući planovi.

Blizanci

Čuvajte se naglih preokreta kada su u pitanju ljudi sa kojima ste do sada radili ili ljudi sa kojima ste prijateljski povezani. Ovih dana Merkur vam ukazuje na nove poslovne prilike o kojima treba intenzivnije da razmišljate.

Rak

Vaša poslovna situacija je veoma stabilna ali bi vam bilo mnogo važnije da se okrenete sebi možda nekim novim poslovnim poduhvatima. Emotivni odnosi su u drugom planu jer partner ima potrebu da se odmori od svega pa i od vas i vašeg odnosa.

Lav

Danas treba da budete srećni sa sobom i sa onim što trenutno imate jer već neko vreme zapostavljate sebe i sve ono što vam se dešava važno u vašem životu. Osoba u znaku Jarca vam ukazuje na vaše probleme i na sve ono što stvarate kao problem i kao teret.

Devica

Čuvajte se svega onoga što dolazi od strane ljudi koji vam ne žele dobro i to je ono što treba da razumete u narednih desetak dana. Ovo se posebno odnosi na osobu u znaku Ovna koja već neko vreme vam stvara teret i ne dozvoljava da napredujete poslovno.

Vaga

Danas ćete biti tvrdoglavi i donosićete neke odluke koje nisu u skladu sa onim što se dešava u vašem životu. Moguće su problemi sa imunitetom vodite računa o ishrani i o tome koliko se zaista dnevno odmarate.

Škorpija

Danas ste prepušteni stvarima koje se dešavaju i probajte da uživate u tome. Nemojte biti prestrogi prema sebi jer stvari koje se dešavaju jesu tu da vas podsete koliko je važno da budete prioritet sebi i da uživate u tome. Mogući problemi sa kičmom.

Strelac

U narednih nekoliko dana biće veoma važno da se posvetite stvarima koje su bitne i od kojih možete da naučite mnogo toga. Osoba u znaku Ovna vam je velika poslovna inspiracija i ta osoba vam doprinosi da se osećate mnogo bolje. Veliki poslovni preokreti do kraja dana.

Jarac

Situacija je mnogo bolja kada su u pitanju finansije i kada je u pitanju vaš odnos sa ljudima sa kojima ste poslovno bliski zahvaljujući vašim emotivnim preokretima. Mogući problemi sa spavanjem i sa padom imuniteta.

Vodolija

Danas ćete biti okrenuti drugim ljudima i svemu onome što dolazi kroz njihove emocije jer ste im važni kao podrška. Čuvajte se nagli emotivnih reakcija partnera koji može da vas uguši svojom poslovnom pričom.

Ribe

Što se tiče vaše trenutne situacije najbolje je da budete na strani svojih prijatelja i da ne ulazite u sukob sa ljudima koji vam nisu bliski. Ljubana situacija je veoma napeta zbog drugih ljudi i zbog toga što ste dozvolili da se ljudi mešaju u vaš odnos.

