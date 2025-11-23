DNEVNI HOROSKOP ZA NEDELJU, 23. NOVEMBAR

Ovan

Nedelja donosi smirenje i potrebu za povlačenjem od buke. Razmišljate o važnim životnim temama. Moguća je kraća porodična rasprava, ali brzo prolazi. Veče donosi mir.

Bik

Želite stabilnost i lepe trenutke sa porodicom. Jedna osoba Vas može prijatno iznenaditi. Razmišljate o budućim ulaganjima. Osećate zahvalnost i toplinu.

Blizanci

Danas ste komunikativni i spremni za druženje. Možete dobiti poruku koju dugo čekate. U ljubavi dolazi jasnoća. Dan donosi prijatnu lakoću. Mogli bi malo da razmišljate i o proveravanju problema sa zdravljem.

Rak

Nedelja donosi pojačanu osetljivost, ali i emotivno isceljenje. Okrećete se sebi i svojim potrebama. U porodici dolazi mir. Idealno je vreme za opuštanje. Zdravlje je odlično.

Lav

Danas želite da izbegnete dramatične situacije. Fokus je na bliskim osobama i odnosima koje želite da stabilizujete. U ljubavi dolazi iskren razgovor. Kraj dana donosi toplinu.

Devica

Nedelja je povoljna za brigu o zdravlju i organizaciju. Možete rešiti nešto administrativno. U ljubavi — stabilno, ali potrebno više nežnosti. Veče donosi regeneraciju.

Vaga

Danas je naglašena potreba za estetikom i ravnotežom. Možete završiti nešto kreativno. Emotivno — otvoreni ste za razgovore. Dan protiče lagano zato što vi želite da takve stvari funkcionišu odnosno držite do sebe.

Škorpija

Nedelja donosi dublje uvide i potrebu za iskrenim razgovorom. Možda otkrivate nečije skrivene namere. Emotivno ste intenzivni. Veče donosi smirenje.

Strelac

Danas želite slobodu i opuštanje. Moguća je lepa vest ili poziv. U ljubavi ste spontani i iskreni. Dan protiče u vedrom raspoloženju. Nemojte dozvoliti da vas drugi opterećuju svojim problemima.

Jarac

Nedelja donosi stabilnost i obilje poslovnih ideja. Razmišljate o narednim koracima. U ljubavi ste malo rezervisani, ali prisutni. Veče donosi mir.

Vodolija

Očekujte inspiraciju i kreativni talas. U odnosima dolazi mala promena na bolje. Dan je povoljan za planiranje. Veče donosi lep osećaj posebno kada su u pitanju partnerski odnosi.

Ribe

Danas osećate dubinu, intuiciju i povezanost s unutrašnjim svetom. Moguće je emotivno oslobađanje. U odnosima tražite bliskost. Dan donosi tišinu i mir, jer je to što vam je trenutno najpotrebnije.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B

