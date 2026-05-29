DNEVNI HOROSKOP ZA 29. MAJ DONOSI PREOKRETE! Jedan znak ulazi u veliku ljubavnu dramu!

OVAN

Dan donosi pojačanu energiju i potrebu za akcijom. Mogući su nagli obrti u poslu, ali i prilika da rešite nešto što ste dugo odlagali. U ljubavi izbegavajte impulsivne reakcije.

BIK

Fokus je na finansijama i praktičnim obavezama. Neko iz okruženja može tražiti vašu pomoć. U emotivnim odnosima potrebno je više strpljenja i razumevanja.

BLIZANCI

Komunikacija je u prvom planu. Dobar dan za dogovore, pregovore i kraća putovanja. U ljubavi vas očekuje zanimljiv razgovor koji može promeniti tok odnosa.

RAK

Emocije su pojačane, pa možete biti osetljiviji nego inače. Na poslu se oslonite na intuiciju. Porodične teme dolaze u fokus.

LAV

Pred vama je dinamičan dan. Bićete u centru pažnje i lako ćete privlačiti ljude oko sebe. Moguća je i nova poslovna prilika. U ljubavi vas očekuje strastven susret.

DEVICA

Dan je povoljan za završavanje obaveza i sređivanje planova. Moguće su manje tenzije na poslu, ali ih rešavate smireno. U ljubavi izbegavajte preteranu analizu.

VAGA

Društveni život je aktivan i moguća su nova poznanstva. Na poslu dolazi do boljih rezultata kroz timski rad. Emotivno, stabilizacija odnosa.

ŠKORPIJA

Naglašena je ambicija i fokus na karijeru. Mogući su razgovori sa nadređenima ili važna odluka. U ljubavi dolazi do intenzivnih emocija.

STRELAC

Povoljan dan za učenje, putovanja i širenje vidika. Optimistična energija vas vodi napred. U ljubavi je moguć novi početak ili uzbudljiv kontakt.

JARAC

Fokus je na finansijama i zajedničkim resursima. Moguće su važne odluke u vezi sa novcem. Emotivno, potrebno je više iskrenosti.

VODOLIJA

Odnosi sa drugima dolaze u prvi plan. Mogući su razgovori koji menjaju dinamiku partnerstva ili saradnje. U ljubavi je naglašena potreba za slobodom.

RIBE

Dan je povoljan za posao i svakodnevne obaveze. Bićete produktivni, ali pazite na umor. U ljubavi je potrebna jasnija komunikacija i više razumevanja.

Zaječaronline/E.B.

