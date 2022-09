Đuričković: Vlast troši milione na razne manifestacije, pa štedi na školarcima?!

Velike štediše potroše milione na razne manifestacije za mesec dana, a onda ljudi se vrate kući mračnim ulicama, jer štede struju zbog velike krize. A onda su došli na ideju da se deca smrzavaju u praznim učionicama zbog dodatne uštede – davimo se u moru bizarnosti, a gradska vlast uspeva iz meseca u mesec da tu granicu podigne na viši nivo, objašnjava za Zaječar online novodonesene mere štednje u Zaječaru odbornik u gradskoj skupštini, Uglješa Đuričković.

„Dodvoravanje, partijsko podaništvo i glupost na štetu Zaječaraca je uzelo maha, ali nas gradska vlast svaki put iznenadi količinom gubitka osećaja za ljude i na svoju obavezu ispunjavanja minimuma osnovnih uslova za život. Hajde što su zabranom rešoa i kuvala smanjili količinu kafe koju će zaposleni da piju, ili što će morati da pomeraju zavese i ne spuštaju roletne, ali što će gašenjem svake treće sijalice na ulici građani morati da paze gde gaze i čuvaju se rupa, to što će deca da se smrzavaju u učionicama, jer zabranjuju upotrebu grejalica i klima, to što neće moći deca da koriste sportske sale posle sedam uveče totalni je apsurd“, kaže Đuričković.

On dodaje da smo već navikli da živimo u moru apsurda i bizarnosti, ali taman kada pomislimo da dalje ne može, gradska vlast nas iznova i iznova iznenađuje.

„Mi se odavno davimo u moru bizarnosti, ali sada su uspeli da još za jedan centimetar pomere granicu apsurda. Ovim merama ugrožavaju sve Zaječarce, a posebno decu i nije im prvi put. To su te velike štediše, koje potroše milione na razne manifestacije za mesec dana, a onda se ljudi vrate kući mračnim ulicama, jer štede struju zbog velike krize. Bezobrazluk. Siguran sam da bi najbolje bilo da umesto grejalica, rešoa i kuvala, van funkcije stave sebe i to ne samo preko zime, tako će Zaječarci najviše uštedeti“, zaključuje on.

Kaže da mu se ideja toliko dopala, da bi je predložio vodećim evropskim silama, jer se ovoga sigurno do sada nisu setili.

„Predlažem gradskim vlastima u Zaječaru da predstave model zabrane korišćenja rešoa i kuvala za kafu radi uštede zemljama Evropske unije i tako pomognu u rešavanju energetske krize“, završio je Đuričković.