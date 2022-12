Đuričković: Samo zajedno možemo Zaječar da spasimo i učinimo ga boljim mestom za život

Najnoviji ekskluzivni intervju sa Uglješom Đuričkovićem, odbornikom GG „ZAokret019“ u gradskoj skupštini donosi vam odgovore na pitanja šta možemo očekivati u Novoj godini, kako komentariše najnovija poskupljenja grejanja i komunalija u gradu, može li Zaječar konačno da krene napred?

Kako komentarišete najnovija donesena poskupljenja u našem gradu i budžet za narednu godinu?

Na poslednjoj sednici Skupštine Grada Zaječara, gradska vlast je nastavila da donosi štetne odluke za građane Zaječara, to nije novost, međutim, sada su iznenadili i najveće optimiste koji su smatrali da ne možemo da odemo dalje od dna. Odbornici većine su izglasali povećanje cene grejanja za skoro 50 posto, čime su učinili cenu grejanja u Zaječaru najvišom u zemlji, iako je standard građana daleko ispod republičkog proseka. Pored ovoga, povećali su i cenu pružanja usluge izvoženja smeća za skoro 40 posto, kao i cene grobljanskih usluga. Na prethodnoj sednici su povećali cene parkinga i sve ovo pod izgovorom svetske krize, kao da kriza nije najviše pogodila upravo građane od kojih oni otimaju na ovaj način i poslednji dinar i kriju svoju nesposobnost da upravljaju gradom i javnim preduzećima. Da mogu, uzeli bi narodu i crno ispod nokta, a to potvrđuje i budžet grada kojim su predviđeni opet projekti kao što je video nadzor od 50 miliona dinara ili 175 miliona dinara za javni prevoz. Oni jednostavno ne mare za to što je budžet grada zapravo novac građana, ali to bi pre svega građani trebalo da shvate.

Šta očekujete od gradske vlasti u novoj godini, da li će doći do nekog boljitka, može li Zaječar da ide napred?

Od gradske vlasti ne očekujem ništa dobro, kao i prethodnih godina, nastaviće da rade ono u čemu su najbolji, a to je ispumpavanje novca Zaječaraca iz budžeta, lično i bogaćenje njihovih prijatelja, kao i dalje propadanje Zaječara, odlazak naših prijatelja, komšija, rodbine, negde daleko gde im lokalni šerifi ne odlučuju o budućnosti. Zaječar, sve dok su na vlasti ovakvi bahati i samoživi ljudi može samo u još dublji ponor.

Kakvi su planovi “ZAokreta” za naredni period?

Svakim danom naša organizacija ima sve veću podršku, što je normalno kada se građani identifikuju sa vama, kada osećaju da je Zaokret pokret u kojem mogu da se sa ljudima koji dele iste vrednosti bore za bolji život. Kao i do sada, Zaokret nastavlja da čini ono zbog čega je i nastao, a to je da svoje sugrađane upoznaje sa istinom, sa svim štetnim posledicama koje nastupaju zbog neodgovornog upravljanja gradom, uporno i beskompromisno zastupanje interesa građana u skupštini grada i borbu protiv ove nakaradne vlasti i posledica njihovog delovanja, samo sa jednim ciljem, a to je transformacija Zaječara u mesto u kom se lepo živi. U sve ono, što Zaječar danas nije.

Uskoro će se navršiti 2 godine od lokalnih izbora, da li očekujete neke vanredne izbore ili će vlast izdržati ceo mandat?

Stalno se govori o nekim izborima. To tako traje godinama. Ne verujem da će biti vanrednih izbora, jer republičkoj vlasti upravo odgovara ovakva lokalna vlast, koja puni džepove partijskih burazera i koju nije briga za interese građana. Ne verujem u bilo kakve promene do izbora, posebno kvalitativne, jer je i najveća, nekada opoziciona grupacija, preletela u vlast i sada rame uz rame sa Boškom Ničićem donosi najgore odluke za Zaječarce u istoriji, kao što je i neverovatno poskupljenje cene grejanja, smeća, grobljanskih usluga, poreza, parkinga

Kakav je vaš stav po pitanju ujedinjenja opozicije, da li je u Zaječaru tako nešto realno?

Ova vlast je ovakva i zato što decenijama opozicija nije uspela u naumu da se ujedini, zahvaljujući sitnim interesima pojedinaca iz opozicije i nedoslednim i nepouzdanim ljudima koji su svoju sujetu stavljali iznad interesa građana, ali svaki put uspešno varali iste te građane. Razlog toga smo saznali uvek nakon izbora, jer smo nakon svih izbora do sada dobijali nove preletače i ljude koji su prevarili svoje birače. Sada je vreme da se iskaže zrelost, da je interes našeg grada iznad svega, jer ovo su poslednji trenuci kada, još uvek verujem ovaj grad, koji su pretvorili u kasabu, možemo da spasimo. To možemo samo zajedno, to možemo samo svi. Svaki Zaječarac to mora da zna. Moguće je, izvesno je, ali moramo zajedno.

Sprema se novo javno privatno partnerstvo za usluge daljinskog grejanja, kako će to uticati na gradi građane, mogu li konačno da dobiju kvalitetnije i jeftinije grejanje?

Jedino što će građani dobiti ovim novim javno privatnim partnerstvom jeste glavobolja i velika dugovanja, koja će pokolenja da otplaćuju. Znamo kako su završila sva javno privatna partnerstva u režiji ove vlasti, znamo kako se završio kriminalni projekat „Moravija“ i bojim se da su ovo poslednji meseci toplane i da će ova vlast, kojoj ističe vreme, uspeti da pre no što bude oterana uništi toplanu i centralno grejanje.

Đurićković kaže da nisu svi isti i da je i dalje moguće da se sve promeni.

„Najveći uspeh ove vlasti je što su nas ubedili da je upravo suprotno. Osvrnite se oko sebe, niste sami, i dalje ima više onih koji vole ovaj grad i žele da žive u normalnoj sredini i društvu bez straha i pritisaka. Uskoro ćemo svi zajedno da se za to i izborimo“, zaključio je on.