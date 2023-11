Đuričić: Uspešna godina za zaječarsko pozorište – najavljen novogodišnji koncert Radeta Šerbedžije

U zaječarskom teatru danas je održana pres-konferencija na kojoj je bilo reči o predstojećem 6. Festivalu malih pozorišnih formi, planovima Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine-Centar za kulturu „Zoran Radmilović” do kraja godine, kao i o dosadašnjem radu u izuzetno uspešnoj 2023. godini.

Direktor Vladimir Đuričić je istakao da je pred nama sedmodnevni Festival malih pozorišnih formi koji smo započeli kao festival u festivalu, ali je u međuvremenu izrastao u poseban festival, što su svi podržali.

„Termin Festivala je ove godine pomeren sa kraja septembra odnosno početka oktobra na sredinu novembra, jer nam je ovo četvrti festival po redu. Pored Međunarodnog festivala za decu „ZajeČAR” imali smo festival „Joakim Vujić”, koji je ovde nastao pre više decenija i koji je vraćen na mesto nastanka na opšte oduševljenje ljubitelja pozorišta, jer je svih osam dana festivala sala bila puna.

„Dani Zorana Radmilovića” su treći po redu festival od početka godine, za koji smose potrudili da izaberemo najbolje predstave. Prateći program smo podigli na nivo kakav ne postoji u Srbiji a ni u okolinim zemljama. Obilovao je promocijama, stručnim skupovima, okruglim stolovima, a kroz Zaječar su prošli brojni velikani kulture.

Na Festivalu malih pozorišnih formi očekuje nas sedam predstava iz tri države i mislim da će to biti prava stvar za pozorišne sladokusce” rekao je Đuričić.

Festival će 15. novembra u 19 sati otvoriti predstava JUK Herceg festa i Hercegnovskog pozorišta iz Crne Gore, „Uspomene Sare Bernar” u izvođenju Tanje Bošković i Dejana Đonovića. Naredne večeri biće izvedena duodrama iz

Severne Makedonije „Za nas počinje život“, u kojoj igraju Biljana Dragičević Projkovski i Nino Levi. U nastavku Festivala na repertoaru su predstave iz Srbije: monodrama „Nana“, u kojoj igra Milena Božić, „Beskompromisni stand up ”Semira Gicića, duodrama Prvog prigradskog pozorišta-Puls teatra iz Lazarevca „E ne dam, bre!” u izvođenju Aleksandra Karića i Maje Sofronijević, monodrama Kulturnog centra Čukarica iz Beograda, „Ulica crvenih venjera” u izvođenju Marije Masal i monodrama “Milunka” u izvođenju Vesne Stanković.

Cena kompleta karata je samo 2000 dinara što je manje od 300 dinara po predstavi. Cena pojedinačne karte je 500 dinara, ukoliko ih bude bilo u slobodnoj prodaji.

U okviru ovog festivala takođe postoji i besplatan prateći program, koji će najvećim delom biti organizovan u Pozorišnom muzeju.

U sredu 15. novembra u 13 sati predviđeno je otvaranje izložbe „Nušić viđen očima karikaturiste Zorana Tovirca“. Izložbu otvara Nebojša Nušić, potomak čuvenog srpskog komediografa i upravnik „Nušić“ fondacije. Predviđeno je i

svečano uručenje biste Ivana Bekjareva, koji je uz Vladimira Đuričića osnivač Festivala malih pozorišnih formi i koji je bio doživotni predsednik žirija ovog Festivala, posle koga je nažalost i preminuo 2020. godine.

Istog dana u 18.30 sati u foajeu Pozorišta biće predstavljena fondacija „Nušić“ i otvorena izložba „Sva lica srpskog diplomate Nušića“. Predviđeno je i potpisivanje Protokola o saradnji između Fondacije „Nušić“ i Narodnog pozorišta Timočke Кrajine – Centra za kulturu „Zoran Radmilović“.

U četvrtak, 16. novembra u 12 sati u Pozorišnom muzeju biće predstavljen portret Gorana Bjelanovića, reditelja i direktora Crnogorske kinoteke.

U 18 časova u Galeriji Pozorišnog muzeja biće otvorena izložba „Između prirode i čoveka“ primenjenih umetnika Jovane Stančić i Đorđa Simića.

Dan kasnije, u 12 sati u Pozorišnom muzeju na program su Izložba i monodrama „Nadežda Petrović – život kao ljubav na delu“. Кroz izložbu akademskog slikara Dušanke Botunjac vodi glumica Marija Stanković. Autor monodrama je profesorka Vesna Stanković.

U današnjem suretu sa novinarima Đuričić se osvrnuo i na rad ustanove tokom 2023. godine ističući da smo otvorili pozorišni muzej, galeriju i malu ili letnju scenu „Nenad Ciganović” . Održan je veliki broj programa a u planu ih je još više.

„Ove godine smo pokrenuli i jedan mali Festival autorske rok muzike „ ARM Fest” za koji želimo da od naredne godine bude uvod u Gitarijadu, jer ove godine na rok- manifestaciji nije bilo ni jednog benda iz istočne Srbije. Takođe smo obezbedili da grad ima svoj bioskop u Centru za kulturu u Kotlujevcu i radimo na tome da obezbedimo najkvalitetniju opremu i ventilaciju jer smatram da naš grad to zaslužuje. Kolika je potreba za bioskopom svedoči predhodni vikend kada je prodato preko 600 ulaznica.”

Ove godine premijerno su izvedene četiri predstave („Ženidba“, „Čehovljeva soba“, „Rusalka“ i „Gaj Galerije, admentarius et deus“) i jedna opera za decu, „Crvenkapa”. Do kraja godine planiraju se još tri premijere: predstave „Putuj”, u adaptaciji i režiji Irfana Mensura 23. novembra i predstave “Zjapina” Miloša Latinovića u režiji Stefana Gajića do polovine decembra, kao i premijera tradicionalne novogodišnje predstave.

Planiramo da ove godine počne i rad na predstavi „Rubikova kocka“ po tekstu Saše Radonjića čija bi premijera bila za Dan pozorišta, drugog februara 2024. godine.

Đuričić je pohvalio i ekipu Centra za kulturu koja je ove godine organizovala dupliran broj seoskih manifestacija, kojih je oko 40, i izrazio nadu da će u idućoj godini svako selo imati svoju manifestaciju, osim ukoliko to ne želi ili nema uslova.

„Želim ekskluzivno da najavim novogodišnji koncert sjajnog Radeta Šerbedžije i grupe “Zapadni kolodvor”, koji je biti održan 29. decembra i za koji će karte uskoro biti u prodaji“, naglasio je Vladimir Đuričić na današnjoj pres-konferenciji.