Đedović Handanović otvorila kontakt centar Vlade Srbije: Cilj smanjenje dezinformacija oko projekta “Jadar”

Đedović Handanović otvorila kontakt centar Vlade Srbije

Kontakt centar Vlade Srbije gde će građani moći da se informišu o projektu “Jadar” počeo je danas u 9 časova sa radom.

Centar je otvorila ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović koja je odgovarala na pitanja građana do 10 časova.

Kontakt centar dostupan građanima svakog radnog dana

Kontakt centar će raditi radni danima od 9 do 15 časova.

U tom periodu zainteresovanim građanima koji pozovu broj telefona 0800/37-37-37, stručnjaci iz oblasti rudarstva, zdravstva i ekologije, odgovaraće na sva pitanja koja imaju u vezi projekta “Jadar”, a koja ih možda zabrinjavaju.

Đedović Handanović je rekla da je cilj ovog konkretnog centra, da se smanje dezinformacije. Pored toga cilj je i da se ljudima odgovori na svako pitanje u svakom momentu. Kao i da im se otkloni bilo kakva briga i sumnja.

“Pogrešne informacije ili tzv. lažne vesti se uglavnom tiču širenja panike, pre svega i zastrašivanja ljudi”, rekla je ministarka.

Ona je dodala i da će država biti veoma stroga i zahtevna kada je u pitanju razmatranje svih podataka koje se dobijaju od kompanije. Kako je naglasila da se minimizira svaki mogući negativan efekt i po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Šire se opasne dezinformacije

“Šire se veoma opasne dezinformacije. Na društvenoj mreži je svašta moguće da kažete i da ne snosite nikakvu odgovornost. Svako može da bude i novinar, i reporter, i stručnjak, i ekspert bez ikakvih posledica”, rekla je ministarka i istakla da su stručnjaci u kol centru tu da odgovaraju na svako pitanje građana.

“To su veoma loše dezinformacije koje mogu da stvore i paniku. Ali ja mislim da je jasno i da je to proteklih dana pokazano i dokazano da se ne radi o brizi za životnu sredinu onih kojih o tome pričaju, već upravo o jednoj političkoj borbi. Borbi protiv vlade, protiv legitimno izabranih predstavnika vlasti na legitimnim izborima i to nedavno i da je to zapravo cilj širenja dezinformacija”, naglasila je Đedović Handanović.

Prema njenim rečima, imamo primere u Nemačkoj, Švajcarskoj, u Portugalu i u Finskoj, kada se radi o ekspoloataciji litijuma. Kroz te kontakte i odluke želimo da dođemo do boljih iskustava i rešenja, u cilju zaštite, pre svega ljudi.

Đedović Handanović je danas odgovorila građanima na preko deset pitanja. Među odgovorima je bio da se godišnje proizvede oko 1.200 tona litijum karbonata u rudniku u Portugalu. Takođe i da je u planu otvaranje rudnika u Finskoj.

Ona je građanima kazala i da je do sada više od 150 ljudi dalo svoja imanja da bi rudarska istraživanja bila nastavljena.

ZaječarOnline/Tanjug/O.B.