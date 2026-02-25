DIVAN GEST: FK Crvena zvezda odlučila da obraduje navijače

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da će sutra od 16.45 časova uoči utakmice protiv Lila na zapadnoj strani stadiona “Rajko Mitić” u promenoaru kod Red Star šopa biti organizovana fan zona za najmlađe navijače.

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće sutra od 18.45 časova ekipu Lila u revanš duelu plej-ofa za plasman u osminu finala Lige Evrope.

“Zvezdaši će do početka utakmice moći da uživaju u druženju sa Zvezdanom Zvezdanićem, kao i animatorima. Takođe, biće organizovane razne igre u sportskom duhu, kao i iscrtavanje lica za najmlađe navijače našeg kluba uz dobro poznatu zvezdašku muziku. Crvena zvezda i u 2026. godini nastavlja sa sjajnom akcijom, putem koje još jednom pokazuje brigu o najmlađim navijačima, kao i da je Marakana pravo mesto za porodično okupljanje. Mališani, vidimo se u četvrtak da zajedno uživamo u fan zoni i Zvezdinoj utakmici”, navodi se na zvaničnom sajtu Zvezde.

Fudbaleri Crvene zvezde su u prvom meču protiv Lila, koji je odigran prošle nedelje u Francuskoj, slavili rezultatom 1:0.

Zajecaronline.com/Tanjug/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.