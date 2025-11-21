DigiEast Biznis konferencija 2025 u Boru „Od ideje do biznisa! Vreme je da se ideje opet rađaju na istoku!”

Biznis inkubator centar Bor, uz podršku Grada Bora i u saradnji sa Naučno-tehnološkim parkom iz Niša organizuje prvu DigiEast Biznis konferenciju u Boru, pod sloganom „Od ideje do biznisa! Vreme je da se ideje opet rađaju na istoku!”.

Konferencija će biti održana u petak i subotu, 28. i 29. novembra 2025. godine u Narodnoj biblioteci Bor, sa početkom u 11h.

DigiEast Biznis konferencija 2025. je dvodnevni događaj posvećen razvoju inovacija i preduzetništva sa jedne strane, a sa druge stvaranju institucionalne saradnje u cilju osnaživanja poslovne zajednice na istoku Srbije.

DigiEast Biznis konferencija 2025 u Boru

Konferencija će okupiti institucije, akademsku zajednicu, predstavnike privatnog sektora, kao i inspirativne preduzetnike iz regiona.

Učesnici na konferenciji će imati prilike da čuju o razvoju inovacija, unapređenju poslovnog okruženja u istočnoj Srbiji, kao i budućim mogućnostima regiona, tokom prvog dana, a tokom drugog dana inspirativne preduzetnike i primere dobre prakse iz regiona, koji su svoje ideje pretvorili u uspešne poslovne modele, odnosno biznise.

Učesnici konferencije mogu čuti konretne savete koje mogu odmah primeniti u svom poslovanju, imaju prilike da se umrže sa ključnim akterima lokalne zajednice, kao i da uspostave poslovne kontakte.

Detaljan opis programa, kao i slike predavača za drugi dan konferencije možete videti na sajtu DigiEast. Agendu programa za oba dana, možete videti na linku – agenda.

Učešće na konferenciji je besplatno uz obaveznu prijavu zbog ograničenog broja mesta.

Svi koji žele da prisustvuju mogu se prijaviti ili za oba dana ili samo za jedan dan. Link za prijavu je OVDE.

Zajecaronline/BIC Bor/ N.B.

