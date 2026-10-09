Dete povređeno tokom nastave! Obrušio se deo plafona u školi
U Osnovnoj školi “Laza Kostić” u Kovilju tokom nastave u popodnevnoj smeni došlo je do pada dela plafona u učionici gde su nastavu pohađali učenici drugog razreda. Usled toga, jedan učenik je zadobio lakše povrede. Učenik je zadržan je na opservaciji na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, saopštio je Kabinet gradonačelnika Grada Novog Sada.
U saopštenju se navodi da su o događaju odmah obavešteni Gradska uprava za obrazovanje, Gradska uprava za inspekcijske poslove. Kao i Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove, kao i Policija i Školska uprava Južno-bačkog okruga.
Nakon stručnog pregleda u skladu sa utvrđenim stanjem, biće naložene neophodne mere, najavili su iz Kabineta gradonačelnika.
Učionica je do daljeg zatvorena i neće biti korišćena dok se ne dobije stručna procena i ne preduzmu sve potrebne mere za bezbedan boravak učenika.
Uprava škole je o događaju obavestila roditelje i zaposlene. Nastava i aktivnosti za učenike biće organizovane u skladu sa nalazom i preporukama nadležnih stručnih službi.
Nakon izveštaja nadležnih inspekcijskih službi, Grad Novi Sad će, u skladu sa utvrđenim stanjem i naloženim merama, preduzeti sve neophodne korake kako bi se obezbedili bezbedni uslovi za boravak i rad učenika i zaposlenih u školi, navodi se u saopštenju.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
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