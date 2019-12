„Dečiji centar“ pokazao kakav svet želi za svako dete

Nasmejani, veseli, raspevani i razdragani članovi „Dečijeg centra“ pokazali su kako da ovaj svet postane bolje, vedrije i srećnije mesto za život, a publika ih je sve vreme pratila i aktivno učestvovala u programu igrom, smehom i pesmom.

U programu su učestvovali: bubnjari Školice za bubnjeve Miloša Trajkovića, Montesori mališani, članova dramske sekcije, kao i džez balerine Marije Marković, deca iz Osnovnih škola: „Ljuba Nešić“, „Jeremija Ilić Jegor“ iz Rgotine i „Hajduk Veljko“ iz Zvezdana, kao i članovi Udruženja L-Down.

Prema rečima Selena Ristić Vitomirović, iz zaječarskog Dečijeg centra, manifestacija je imala i humanitarni karakter. Kako je objasnila, tokom trajanja ove manifestacije organizovana je i humanitarna pomoć u vidu pelena i mleka za bebe za samohranog oca Sašu Pačevića i njegovog petomesečnog sina. Najavila je i da će veliki novogodišnji paket sa igračkama, slatkišima, školskim priborom i sredstvima za higijenu, koji su pripremali osnovci, biće poslat mališanima koji žive u Dečjem selu „Dr Milorad Pavlović“ u Sremskoj Kamenici.

„Dečiji centar kao i svake godine organizuje „Dečiji novogodišnji program“, kada sumiramo neke rezultate, a obavezno organizujemo i neku humanitarnu akciju. Ljudi treba da znaju da mi tokom cele godine radimo na humanitarnim akcijama i u „Dečijem centru“ u Zaječaru uvek mogu da donesu stvari za decu. To su garderoba i obuća koja uvek mogu da se donesu za one najmlađe, kada nekom više nisu potrebne. Mi to obavezno dajemo porodicama za koje saznamo da im je potrebna pomoć“.