Danas u Zaječaru oblačno i hladnije, temperatura do 8° C

U Srbiji će danas doći do naoblačenja koje će prepodne zahvatiti severne i zapadne, a posle podne se proširiti i na ostale predele Srbije, dok se slaba kiša uveče i tokom noći očekuje mestimično u zapadnim, centralnim i južnim krajevima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab istočni i jugoistočni vetar, krajem dana i tokom noći na jugu Banata i donjem Podunavlju u pojačanju, dok će se temperature kretati u rasponu od minus 3 do 11 stepeni Celzijusa.

U Zaječaru prepodne magla, popodne umereno oblačno. Duvaće slab, južni vetar. Minimalna temperatura 0° C, maksimalna dnevna 8° C.

Zajecaronline/Tanjug/weather2umbrella/N.B.

