Danas toplije i pretežno sunčano, temperatura do 28 stepeni

U Srbiji danas ujutru i pre podne pretežno sunčano. Posle podne promenljivo oblačno i suvo. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i na istoku Srbije povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 15 ° C, a najviša od 26 do 30 °C.

U Zaječaru jutro vedro, tokom dana smena sunca i oblaka, dok će u večernjim satima ponovo doći do potpunog razvedravanja. Temperatura pd minimalnih 14 do maksimalnih 28 stepeni, uz umeren vetar do 20 km/h.

Biometeorološka prognoza

Očekivane biometeorološke prilike imaće relativno povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Blagi oprez se savetuje osobama sa srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i poremećaja sna. Usled priliva toplijeg vazduha savetuje se izbegavanje većih fizičkih napora i adekvatna zaštita od UV zračenja.