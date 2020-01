Danas tmurno i promenljivo, otežano kretanje vozila

U Srbiji će danas posle hladnog, mestimično maglovitog jutra, u većini krajeva tokom dana biti pretežno sunčano. Magla ili niska oblačnost po kotlinama će se zadržati i tokom prepodneva, a u severnim krajevima i veći deo dana.

Vetar će biti slab promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od -6 do -2, najviša dnevna od 4 do 9 C, osim predela sa maglom gde će biti hladnije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Zaječaru prepodne maglovito. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab, promenljivog pravca. Jutarnja temperatura oko -3, najviša dnevna oko 7 C.

Naredna dva dana u većini krajeva pretežno sunčano sa mestimično maglovitim jutrima. Još u petak magla ili niska oblačnost će se u nižim predelima zadržati i duže tokom dana.

U subotu postepeno povećavanje oblačnosti uz pojačanje jugoistočnog vetra. Tokom noći ka nedelji u severnim i zapadnim, u nedelju i u ostalim krajevima, očekuje se prolazno naoblačenje mestimično sa snegom i pojačanim severozapadnim vetrom.

U ponedeljak prestanak snega i delimično razvedravanje. Do kraja perioda suvo i hladno.