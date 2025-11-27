Danas su Božićne poklade – stari običaj koji mnogi zaboravljaju, a evo šta bi večeras trebalo da uradite!

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Božićne poklade – dan koji označava završetak mrsnog perioda i uvod u Božićni post. Prema narodnom verovanju, Božićne poklade treba provesti u radosti, miru i zajedništvu, uz bogatu večeru u krugu porodice. Ovaj dan se smatra pripremom za duhovno pročišćenje i ulazak u post „čistog srca“.

Srpski običaji za Božićne poklade

Božićne poklade su vekovima pratile raznovrsne narodne tradicije. U selima oko Smedereva, poslednja nedelja pred Božićni post bila je vreme veselja: maskirane povorke prolazile su kroz domaćinstva, pevale, šalile se i primale darove poput jaja, mesa, slanine i kolača. Najčešće su to bili mladići koji su se maskirali u svatove i donosili radost kroz šalu i pesmu.

Slični običaji i danas postoje u Popovom polju u Hercegovini i pojedinim vojvođanskim selima. Tamo povorke „mečkara“ — muškaraca umazanih čađom, obučenih u staru, pohabanu garderobu — obilaze kuće i donose smeh, veselje i blagoslov domaćinstvima.

Dan praštanja

U narodnoj tradiciji, Božićne poklade su dan praštanja. Veruje se da u veliki post treba ući sa pomirljivim duhom i bez tereta zamerki. Zato se porodice okupljaju uz bogatu mrsnu večeru, koja često uključuje razna jela od belog mrsа — po čemu je i nastao naziv „poklade“.

Božićni post koji sledi traje 40 dana i predstavlja duhovnu pripremu za rođenje Hrista. Vernici kroz molitvu, uzdržanje i pokajanje nastoje da praznik dočekaju u miru, dostojanstvu i čistote duše.

Da li su Božićne poklade crkveni praznik?

Iako se u medijima često navodi da su Božićne poklade crkveni praznik, zvanična doktrina Srpske pravoslavne crkve prepoznaje jedino praznik Svetog apostola Filipa, koji se slavi u istom periodu. Narodni običaji vezani za gozbene večeri, maske i povorke nemaju liturgijski karakter.

To znači da svaka porodica može sama da odluči da li će i kako obeležiti Božićne poklade, vodeći računa o duhovnom značaju predstojećeg Božićnog posta.

