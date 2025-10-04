DANAS SLAVIMO SVETOG KODRATA: Ovaj običaj bi trebalo ispoštovati

Pored dvanaest velikih apostola koji su neposredno sledili Isusa Hrista, hrišćanska tradicija svedoči da je Bog izabrao još sedamdeset učenika takozvanih “malih apostola” kako bi širili Jevanđelje i učvrstili temelje nove vere. Među njima se posebno ističe Sveti apostol Kodrat Atinski, poznat po svojoj mudrosti, učenosti i dubokoj veri.

Iz života ovog svetitelja je ostalo zabeleženo da je reč bila o jednom od najučenijih i najmudrijih ljudi tog doba. U njegovom živopisu je zapisano da Sveti Kodrat “beše kao zvezda jutarnja posredi oblaka“.

Bio je episkop prvo u Atini, a nakon toga u Magneziji. Prema hrišćanskom predanju, upravo je Sveti Kodrat napisao odbranu hrišćanstva i predao je caru Hadrijanu. Legenda kaže da je ovaj spis ostavio toliki utisak na cara da je ovaj naredio da se hrišćani više ne progone osim ako ne postoji jasna krivica nekog od njih.

Međutim, koliko je Sveti Kodrat bio omiljen među hrišćanima, toliko ga neznabošci nisu voleli. Najpre je kamenovan, a onda bačen u tamnicu gde su nije davana hrana sve dok nije umro od gladi oko 130. godine.

Sveti Kodrat smatra se zaštitnikom učenih ljudi. Oni koji žele da dobiju deo mudrosti ovog svetog čoveka na današnji dan treba da mu u crkvi zapale sveću i posvete mu ovu molitvu:

“Apostole Sveti Kodrate, moli Milostivoga Boga, da oproštaj grehova podari dušama našim.”

Zajecaronline/SrbijaDanas/I.R.

