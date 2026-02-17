Danas se navršava sedam godina od smrti Šabana Šaulića!

Danas se navršava sedam godina od tragične smrti čuvenog pevača narodne muzike Šabana Šaulića.

Šaban Šaulić je poginuo 17. februara 2019. godine u teškoj saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj, vraćajući se sa nastupa.

Nesreća se dogodila u ranim jutarnjim satima na autoputu u blizini Bilefelda, kada je u automobil u kojem se nalazio Šaban, zajedno sa svojim muzičarima, velikom brzinom udario drugi automobil.

Šabanov vozač i muzičar Mirsad Kerić preminuo je u bolnici u Nemačkoj 18. februara usled teških povreda glave koje je zadobio u nesreći, dok je jedini preživeli u automobilu smrti Šaulićev kum Slobodan Bobi Stojadinović.

Za dvostruko ubistvo, Alsin Levent je dobio zatvrsku kaznu od tri godine i tri meseca, što je sve razočaralo.

Uprkos ogromnoj slavi, Šaban je važio za skromnog i porodičnog čoveka. Najveća snaga bila mu je porodica.

Sedam godina kasnije, Šaban Šaulić i dalje živi – u pesmama koje se pevaju, u sećanju porodice, prijatelja i publike.

Zajecaronline/J.V.

