Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, koji će biti duži ujutro i prepodne, na istoku i jugoistoku zemlje uz nešto više oblačnosti, a ponegde s kišom i lokalnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine.

Duvaće slab do umeren vetar, uglavnom severnih pravaca, saopštio je RHMZ.

Najniža temperatura od 13 do 18, a najviša od 27 do 30 stepeni Celzijusa.

U Srbiji će u sredu i četvrtak biti toplije i iznad većeg dela zemlje pretežno sunčano, samo se u četvrtak na severu očekuje malo i umereno oblačno, ali uglavnom suvo.

U petak prolazno naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pojačan severni vetar i pad temperature.

Zatim promenljivo oblačno i svežije. Kiša se kao retka pojava očekuje samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, a krajem perioda ponegde i u ostalim krajevima.

U Zaječaru danas pretežno sunčano. Duvaće slab, južni vetar. Minimalna temperatura 17° C, maksimalna dnevna 29° C.

Zajecaronline/tanjug/weather2umbrella/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!