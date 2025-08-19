Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima
U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, koji će biti duži ujutro i prepodne, na istoku i jugoistoku zemlje uz nešto više oblačnosti, a ponegde s kišom i lokalnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine.
Duvaće slab do umeren vetar, uglavnom severnih pravaca, saopštio je RHMZ.
Najniža temperatura od 13 do 18, a najviša od 27 do 30 stepeni Celzijusa.
U Srbiji će u sredu i četvrtak biti toplije i iznad većeg dela zemlje pretežno sunčano, samo se u četvrtak na severu očekuje malo i umereno oblačno, ali uglavnom suvo.
U petak prolazno naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pojačan severni vetar i pad temperature.
Zatim promenljivo oblačno i svežije. Kiša se kao retka pojava očekuje samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, a krajem perioda ponegde i u ostalim krajevima.
U Zaječaru danas pretežno sunčano. Duvaće slab, južni vetar. Minimalna temperatura 17° C, maksimalna dnevna 29° C.
Zajecaronline/tanjug/weather2umbrella/N.B.
