Danas pretežno sunčano sa prijatnom temperaturom, od sutra ponovo preko 30 stepeni!

Ujutru sveže, po kotlinama kratkotrajna magla. U toku dana u većem delu pretežno sunčano, a samo je ponegde u brdsko-planinskim predelima uz promenljivu oblačnost moguća kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni, krajem dana u slabljenju i skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od 6 do 13 °C, a najviša od 23 do 26 °C.

U Zaječaru tokom celog dana pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, najviše do 21 km/h. Minimalna temperatura 13, maksimalna do 24 stepena.

Od sutra otopljenje i temperature preko 30 stepeni!

Biometeorološka prognoza

Zadržava se relativno povoljan uticaj biometeoroloških prilika na hronične bolesnike i osetljive osobe. U jutarnjim satima izvestan oprez se savetuje srčanim i cerebro-vaskularnim bolesnicima.