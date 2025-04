DANAS LETNJE VREME! Ali ne zadugo!

DANAS LETNJE VREME!

U Srbiji će u sredu, 30. aprila biti pretežno sunčano i toplo vreme, dok se podne očekuje slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab i umeren vetar severnih pravaca, a temperature će se kretati od dva do 27 stepeni.

U Zaječaru jutarnja temperatura 8. stepeni, maksimalna dnevna 22.

Sunčano vreme zadržaće se do subote 3. maja sa temperaturama do 30 stepeni, dok se od nedelje do utorka prognozira promenljivo, nestabilno i malo svežije vreme u svim krajevima, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Relativno povoljna biometeorološka situacija za većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje osobama sa srčanim problemima. Kod osetljivih osoba se mogu javiti glavobolja i poremećaj sna.

ZajecarOnline/alo/J.V.

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…