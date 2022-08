Danas još toplije, u narednim danima čak do 37 stepeni

U većem delu pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana na jugozapadu Srbije, a kasnije posle podne i u ostalim krajevima uz promenljivu oblačnost kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i istočnoj Srbiji povremeno jak, zapadni. Najniža temperatura od 14 do 21 °C, a najviša od 31 do 34 °C.

U Zaječaru pretežno sunčano i toplo, sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 33 stepena. Vetar slab do umeren, najviše do 18 km/h.

Narednih dana čak do 37 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Na severu zemlje očekuje se povoljna biometeorološka situacija. U ostalim krajevima izvesne tegobe su moguće kod astmatičara i kardiovaskularnih bolesnika. Moguća je razdražljivost, pospanost i glavobolja.