Danas do 18 stepeni, za vikend toplije

Promenljivo i hladno uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, a povremeno se očekuje i kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak koji ponegde može biti praćen grmljavinom. Vetar slab do umeren severozapadni, na istoku povremeno i jak. Najniža temperatura od 4 do 10 °C, a najviša od 15 do 19 °C.

U Zaječaru delimično oblačno sa temperaturom do 18 stepeni. Vetar slab do umeren, najviše do 18 km/h.

Narednih dana toplije, za vikend do 24 stepena.

Biometeorološka prognoza

Očekivana biometeorološka situacija će biti relativno povoljna za većinu hroničnih bolesnika, uz umerene aktivnosti tokom dana i slojevito odevanje. Izvesna opreznost se savetuje osobama sa srčanim tegobama, kao i tokom jutra osobama sa respiratornim tegobama. Moguće su meteoropatske reakcije u blažoj formi u vidu glavobolje i zamaranja.