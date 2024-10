Obeležen Dan prekogranične saradnje Srbije i Rumunije

U tvrđavi Fetislam, u Kladovu obeležen je Dan saradnje Interreg 2024, prekogranične saradnje između Rumunije i Srbije.

Predstavljena su postignuća projekata dve zemlje finansiranih kroz programe prekogranične saradnje Evropske unije. Pored Sajma prekograničnih projekata gde su posetioci mogli da se informišu o inovativnim programima koji oblikuju budućnost ovog regiona, obilaska srednjovekovnog zdanja i bogatog kulturno-zabavnog programa, istaknut je značaj bliske saradnje između dve susedne zemlje, Rumunije i Srbije.

Bojan Božanović, zamenik predsednika opštine Kladovo, izrazio je zadovoljstvo što se ovaj značajan dan saradnje održava baš u ovoj opštini.

„Nadam se da ste prijatno iznenađeni onim što ste videli u Fetislamu, jer je to poslednja uređena tvrđava na Dunavu. Ona danas predstavlja veliku turističku atrakciju. Toga ne bi bilo bez pomoći Evropske unije kroz IPA programe i saradnju Republike Srbije, naših resornih ministarstava, Vlade RS i našeg predsednika koji je otvorio ovo velelepno zdanje. On je time jasno stavio do znanja da je Kladovo destinacija koja se tek razvija. Pozivam vas da se ponovo vratite kod nas sledeće godine. Imamo najavu velikih projekata, bazena koji se grade, što govori da Kladovo postaje ozbiljna turistička destinacija u Srbiji“, naglasio je zamenik predsednika opštine Kladovo.

U znak proslave snažnih kulturnih veza između Rumuna i Srba, mladi sa obe strane granice, folklorni ansambli „Danubius“ i „Polet“ izveli su tradicionalne pesme i igre. Popularni rumunski ženski sastav „Pretty Loud Band“, održao je koncert.

ZaječarOnline/O.B.