“DAMA SA JAHTE SVE RADI ZA LOVU! TREBA JE HOSPITALIZOVATI!” Saša Mirković obrisao patos Severinom Vučković! (FOTO)

“DAMA SA JAHTE SVE RADI ZA LOVU! TREBA JE HOSPITALIZOVATI!” Saša Mirković obrisao patos Severinom

Hrvatska pevačica ponovo svojim izjavama zgražava ljude.

Severina Vučković od početka 2024. godine sve glasnije iznosi neprijateljski stav prema Srbiji, iako ima srpske korene.

Njena najnovija izjava posebno je šokirala, kada je istakla da su Srbi najveći delinkventi na ovim prostorima.

“Vi ste, ono, baš najgori delinkvent u ovom našem kvartu. Upetljali ste se u sve ratove. Počeli ste prvi. Uništili ste Bosnu, ušli ste u Hrvatsku, sada dole pravite probleme u Crnoj Gori”, rekla je Severina.

“DAMA SA JAHTE SVE RADI ZA LOVU! TREBA JE HOSPITALIZOVATI!”

Ovom prilikom, oglasio se vlasnik i direktor Hype produkcije Saša Mirković, koji je samo realno opisao pevačicin gnev prema našem narodu.

“Ova ‘dama’ sa jahte opet raspiruje mržnju među narodima na Balkanu i pljuje žrtve nacističkih zločina u Jasenovcu! Ona koja se dva puta udavala za Srbe pa je oba puta ‘otkačena’ zato što nisu hteli ljudi da finansiraju njene ludorije, sveti se sad celom srpskom narodu zbog svojih privatnih brakoloma“, započeo je Mirković.

“Treba je pod hitno hospitalizovati kao i sve one koji su joj dali 400.000 evra za novogodišnji nastup u Sarajevu. Pitam se samo da joj možda toliki novac nije dat da bi baš pljuvala Srbiju! Logično zar ne? Pa ona sve radnje radi za lovu!”, zaključio je Saša Mirković putem Instagram storija.

SRAMNE IZJAVE

Podsetimo, pevačica je u avgustu ove godine bila zadržana na srpskoj granici, gde je satima vodila razgovor u policijskoj stanici.

“Bili smo u 19.35 na granici sa Srbijom. Granični policajac je tada rekao da stanemo sa strane. Meni to nije bio prvi put. Od 2016. godine sam zaustavljana, sumnjam, po nalogu tadašnjeg ministra Nebojše Stefanovića mnogo puta. Stali smo tada sa strane, kada sam menadžeru rekla: ‘Ovo ti je politički!’ Kaže on meni: ‘Ma, nema šanse!’ Međutim, bili su protesti zbog litijuma, ja sam tu nešto lajkovala, pa sam mislila da tu ima nešto veze. Čekala sam na granici sat i po, kada sam otišla do glavnog, koji mi je rekao da čekaju “ove iz republičkog”. Kada su došli, stavili su nas sa strane u neku garažu. Tražili su oružje. Bilo ih je petorica”, ispričala je tada.

“Kada je došao insprektor, rekao je da je slušao moje izjave o Jasenovcu. Pitali su me šta mislim o Jasenovcu. Na to sam rekla da mislim da ste vi svi u Jasenovcu, samo ste živi. Posle me pitaju šta mislim o “Oluji” i silovanim ženama? Tada sam rekla: “Pa, i za tu ‘Oluju’ je kriv Vučić!” On je jedna karikatura od čoveka. On je ’91 došao u Glinu i tim Srbima koji su živeli tamo objašnjavao da je to Srbija, iako je to bila Hrvatska. Pa, zamislite da je vama neko u Čačku postavio “balon” i da pet godina niste mogli doći od Vojvodine do Kosova, koje ste isto izgubili, ali dobro sad…“, takođe je imala stida da kaže Vučkovićeva.

ZaječarOnline/Hypetv.rs/Alo.rs/Klix.ba/O.B.