Dačiću, ovaj je u SPS-u jači od tebe! “Ja sam pravi socijalista, imam kičmu”: Ružić nastavlja da se ponaša kao vođa opozicije, Šolakovi mediji ga slave (VIDEO)

Potpredsednik Socijalističke partije Srbije Branko Ružić postao je prava opoziciona senzacija nakon gostovanja na Šolakovoj televiziji N1, tokom kog je branio opozicionog lidera Dragana Đilasa i tvrdio da Srpska napredna stranka ne bi postojala bez njegove.

Ružić je nakon sporne emisije postao glavna ličnost na televiziji Nova, pa je tako danas na njihovom portalu osvanuo članak pod naslovom

“Pogledajte šta radi Branko Ružić u trenucima dok je tema broj jedan na političkoj sceni i dok ga Vučić proziva”.

Oni su u tom tekstu nastavili sa hvalospevima na račun potpredsednika SPS, pa su čak išli i do te mere da su isticali objave sa njegovog Instagram naloga, konkretno onu koju je podelio, a na kojoj ispod njegove slike piše

“Čovek sa kičmom. Pravi socijalista!”

– On je uvek imao potrebu da im se dodvorava. Neću previše stvari da iznesem, ali sam uvek prezirao ljude koji nemaju svoj stav, a uvek glume da imaju svoj stav. Ne kažemo mi da Đilas ima 619 miliona, nemoj da lažeš, to kaže Đilas. Samo nemoj da obmanjuješ javnost. Ovo drugo što misliš o nama, koliko god nas ne voliš, pošto Vučić nije čovek, već je sistem koji je ne znam šta… E, taj Vučić je stvorio taj sistem koji vi nikad nećete moći da stvorite.



-Mi smo slabi i jadni, i uvek smo tražili njihovu podršku, jer nam je bila potrebna Ružićeva pamet, jer mi svoju pamet nemamo. Saglasan sam sa njim i nemam nikakav problem, a sve će to biti uređeno rekonsturkcijom vlade. Prilično sam sit svih ucenjivača iz SPS-a, SNS, ne pravim razliku. Svih ucenjivača sa ove druge strane… Do 2027. imamo vremena, pa će onda narod imati priliku da odluči. Od malih partnera, da ne pričam koliko sam sit – od sklanjanja iz skupštine kad im ne odgovara nešto, da mi drže pridike – poručio je on, dodajući da će se sve promeniti nakon rekonstrukcije Vlade Srbije.

“Ružić se sastao sa stranim diplomatom”

Podsetimo, Informer je juče objavio da se Ružić sastao sa stranim diplomatom, koji je prema njihovim informacijama niže rangiran, ali veoma ozbiljan operativac i dolazi iz “moćne ambasade”. Takođe, pisali su da je sa istim operativcem, imao sastanak i Borko Stefanović potpredsednik Đilasove Stranke slobode i pravde.

Nakon ovih saznanja koje je izneo glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević, Ružić je bukvalno zanemeo i nije želeo da odgovori ni na jedno pitanje, a tokom emisije Kolegijum, javno mu je upućeno najmanje deset.

– Dakle, da li ste se, Branko Ružiću, sreli nedavno sa diolomatom američke ambasade? Da li ste se sreli sa tim diplomatom u kafiću Parlament? Kosovska ulica, iza Skupštine Srbije. Šta ste s njim razgovarali?

“Zašto ste se tajno sastajali?”

-Temeljno ste pili kafu. Je l to bilo više dana ili jednog dana? Vi ste potpredsednik GO SPS, što ste se tajno sastajali sa američkim diplomatom? Da li ste znali da je taj isti diplomata istih dana kada se sretao sa vama, sretao se i sa Borkom Stefanovićem? Jeste li se i vi sreli sa Stefanovićem, pozdravili i kako? Šta je to tačno taj diplomata razgovarao sa Vama? Šta vi tražite na tajnim sastancima sa američkim diplomatom? Ima li taj razgovor veze sa onim što ste juče pričali na N1, da li vam je i šta obećano?



-Samo nemojte, gospodine Ružiću, da kažete da su to javni sastanci. Tome služe mediji. Da otkrivaju ovakve stvari. Da li Dačić zna za Vaš sastanak? Jeste li obavestili Glavni odbor? – pitao je Vučićević javno Ružića.

Zajecaronline.com/Informer

foto:N1