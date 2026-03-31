Dačić: Lekarski konzilijum odlučuje o daljem lečenju, moguć izlazak iz bolnice do kraja dana

Ministar unutrašnjih poslova i predsednik Socijalističke partije Ivica Dačić izjavio je da lekarski konzilijum danas zaseda vezano za njegovo dalje lečenje i dodao da će do kraja dana možda biti lepih vesti, da izađe iz bolnice.

“To ne znači da je lečenju kraj, i da ću sutra već moći na posao, ali je znak oporavka.”, naveo je Dačić na Instagramu.

Dodao je da je, navodeći političare koji su ga podržali i brinuli za njegovo zdravlje, juče sam izostavio spomene predsednika Skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića.

“Hvala Nenadu i svima drugima neznanim koji su bili uz mene kada mi je bilo najteže. Samo polako, hvala za sve, idemo dalje!”, naveo je Dačić.

Dačić je hospitalizovan 25. februara na Klinici za pulmologiju KCS zbog obostrane upale pluća.

Bio je na respiratoru do 2. marta, a 5. marta je premešten sa intezivne nege na odeljenje.

Dačić je 9. marta otpušten iz bolnice i upućen na kućno lečenje, a 21. marta je saopštio da se nalazi na oporavku na kardiologiji.

Zajecaronline.com/Tanjug/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!