”DA NAROD NE OSETI” VUČIĆ: Povećanje cena goriva maksimalno 3 dinara!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, saopštio je da će povećanje goriva danas biti maksimalno 3 dinara.

Vučić je rekao da su merili, i predlozi struke da cena dizela u maloprodaji skoči za 15 do 20 dinara, i da cena benzina isto skoči.

“Doneli smo odluku da maksimalno povećanje cena može danas da bude do 3 dinara, da ljudi ne osete”, rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da postoji zakonsko ograničenje, da mogu maksimalno da smanje akcize 20 odsto, ne može više.

Kako kaže, u narednih sedam dana pripremaju načine kako da država zaštiti svoje stanovništvo.

Vučić je rekao da ćemo videti da će najveća šteta biti pretrpljena u Evropi. Kako kaže, najmanje imamo nafte i gasa, svi drugi imaju mnogo više, pa ćemo mi samim tim platiti najvišu cenu.

–Tek ćete da vidite sa kakvim mukama ćemo da se suočimo, zato ćemo da kao država reagujemo snažno i jako, moramo da pronađemo rešenja kako da iz ove teške krize izađemo i zemlju sačuvamo – rekao je Vučić.

Kako kaže, svi se pobiše oko energenata u svetu, dodaje da će u budućnosti to biti i oko vode.

Zajecaronline/Alo!/N.B.

