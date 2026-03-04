Crvena zvezda proslavila 81. rođendan: Dodeljene nagrade najboljim sportistima i klubovima „crveno-bele“ porodice

Fudbaler Rade Krunić i rukometašica Aleksandra Stamenić proglašeni su danas za najbolje sportiste Sportskog društva Crvena zvezda za 2025. godinu, dok su u konkurenciji klubova najbolji Mačevalački i Bokserski klub.

SD Crvena zvezda je na stadionu “Rajko Mitić” povodom 81. rođendana, 61. put, uručila nagrade najboljim sportistkinjama, sportistima i klubovima “crveno-bele” porodice.

Predsednik Upravnog odbora SD Crvena zvezda Zvezdan Terzić istakao je da su “crveno-beli” napravili značajne uspehe tokom prošle godine.

“Drago mi je što Crvena zvezda i danas pokazuje veličinu kada slavi 81. rođendan. Dočekujemo ga svaljeničkoj atmosferi zbog velikih uspeha tokom prošle godine i sa velikim planovima za naredni period. Crvena zvezda od 1945. godine do danas nije samo Sportsko društvo nego i porodica, gde se uspeh gradi radom i disciplinom, ova pripadnost nije samo fraza. U prošloj godini smo osvojili 50 ekipnih trofeja, od toga 29 u seniorskoj konkurenciji. Ostaje mi da zvezdašima obećam da ćemo biti još bolji, a na to nas obavezuju i naše legende”, dodao je Terzić.

Rade Krunić je sa fudbalerima Crvene zvezde osvojio prvenstvo i Kup Srbije.

Aleksandra Stamenić je prva rukometašica koja je proglašena za najbolju sportistkinju Crvene zvezde, a sa ekipom je prošle godine osvojila tri domaća trofeja.

Mačevalački klub i Bokserski klub, koji su tokom 2025. godine postali šampioni Evrope, dobili su nagradu za najbolji klub.

Za najboljeg trenera proglašen je Andreja Vukojević, koji je vodio rukometašice Crvene zvezde.

Ministar sporta Zoran Gajić je u obraćanju prisutnima poželeo sportistima Crvene zvezde da nastave sa upesima, predstavljajući “crveno-bele” boje, kao i Srbiju.

“Imam izuzetnu čast i zadovoljstvo da vam se obratim, vi ste više od sporta, nešto što je na ponos Srbije i srpskog naroda. Pomažete državi Srbiji da se što bolje predstavi u međunarodnim u okvirima. Posebne čestitke mačevaocima i bokserima koji su postali šampioni Evrope. Vaši rezultati su velika stvar za nas, hvala vam na tome. Svaki sportista koji prođe školu Crvene zvezde automatski nauči kako treba da se bori za dres reprezentacije Srbije. Želim vam da ostanete zdravi i uspešni i da beležite još bolje rezultate”, izjavio je Gajić.

Predsednik Skupštine SD Crvena zveda Stojan Vujko istakao je da su “crveno-beli” velika porodica koja je poznata po zajedništvu.

“Ponosan sam što mogu sve da vas pozdravim i što slavimo ideju koja je pre osam decenija bila san. Zvezda nisu samo rezultati, već i sinomin za prkos i hrabrost. Mnogo dečaka i devojčica je prošlo kroz Zvezdu i oni su ovde postali bolji ljudi. Mi smo velika porodica koja ima 34 kluba, svaki pehar u našoj vitrini nosi istu težinu jer je iskovan od istog rada i truda. Nikada ne zaboravite koje ime nosite, vi ste naslednici, ali i uzor za nove generacije. Neka nam Zvezda zauvek sija i da se nižu titule”, naveo je Vujko.

Nagradu za Životno delo dobili su Milan Blešić i Jasna Milosavljević Blažić.

Specijalno priznanje dobili su Fudbalski klub, Košarkaški klub, Džudo klub, Ženski rukometni klub i Karate klub. “Crveno-belo” srce pripalo je fondaciji Delije.

Događaju je prisustvovao i predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević, kao i predsednik Fudbalskog saveza Srbije Dragan Džajić.

Zajecaronline.com/ tanjug/N.B.

