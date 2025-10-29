CRVENA ZVEZDA PAPRENO KAŽNJENA

Disciplinska, kontrola i etička komisija Evropske fudbalske unije (UEFA) kaznila je danas Crvenu zvezdu sa ukupno 62.500 evra i zabranom prodaje karata za naredno gostovanje u evropskim takmičenjima zbog ponašanja navijača “crveno-belih” na gostovanju Bragi u trećem kolu Lige Evrope.

Kako se navodi na sajtu UEFA, Zvezda je kažnjena zbog rasističkog i diskriminatornog ponašanja navijača, kao i upućivanja poruka koje nisu pogodne za sportske događaje na utakmici protiv Brage.

UEFA je navela da je aktivirala uslovnu suspenziju od 9. aprila ove godine da se zabrani Crvenoj zvezdi prodaja karata navijačima šampiona Srbije na sledećem gostovanju u evropskim takmičenjima.

Takođe, UEFA je dodala da su “crveno-beli” zbog rasisičkog ponašanja navijača kažnjeni sa 20.000 evra, kao i novom dvogodišnjom uslovnom zabranom prodaje karata za sledeće gostovanje.

UEFA je navela da je Zvezda kažnjena sa 42.500 evra zbog prenošenja poruka, koje nisu prikladne za sportski događaj.

Zvezda je 23. oktobra poražena od Brage 2:0 u trećem kolu Lige Evrope.

Crveno-beli će 6. novembra u Beogradu dočekati Lil, a potom će tri nedelje kasnije na svom terenu ugostiti FCSB, dok će 11. decembra gostovati Šturmu u Gracu.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

