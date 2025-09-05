CRVENA ZVEZDA OBJAVILA CENE: Premijum sezonske ulaznice donose ulaz na sve evropske i domaće mečeve!

Fudbalski klub Crvena zvezda obavestio je navijače da im je kupovima premijum sezonske ulaznice najpovoljnija varijanta za bodrenje kluba u evropskim i domaćim utakmicama.

“Crvena zvezda ove jeseni dočekuje evropske velikane na stadionu ‘Rajko Mitić’, u Beograd stižu Seltik, Lil, FCSB i Selta. Za sve navijače koji žele da bodre crveno-bele u ovim nezaboravnim duelima Lige Evrope, kao i na svim domaćim utakmicama, premijum sezonska karta predstavlja najpovoljniju opciju”, stoji u objavi Zvezde na klupskom sajtu.

Dodaje se da premijum sezonska karta omogućava ulaz na sve evropske mečeve u Ligi Evrope, kao i na domaće susrete u Superligi i Kupu Srbije, uz mogućnost da navijači budu uz klub i u potencijalnim evropskim duelima na proleće.

Cene ulaznica su sledeće: Sever: Obnova: 9.500 dinara, Nova: 11.900 dinara; Istok: Obnova: 15.500 dinara, Nova: 17.900 dinara; Zapad: Obnova: 19.500 dinara, Nova: 21.900 dinara; Tribina “Siniša Mihajlović”: Obnova: 33.000 dinara, Nova: 55.000 dinara.

Zvezda je sve detalje o kupovini sezonskih ulaznica objasnila na klupskom sajtu, uz napomenu navijačima da svi koji kupe četiri premijum sezonske ulaznice stiču pravo na popust od deset odsto.

Prvu evropsku utakmicu kod kuće Crvena zvezda igra u sredu 24. septembra protiv Seltika, sa početkom u 21 čas.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

