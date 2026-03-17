Crvena zvezda donela odluku: Bez navijača Partizana na „večitom derbiju“

Košarkaši Crvene zvezde i Partizana odigraće novi “večiti derbi”, ovog puta u okviru AdmiralBet ABA lige.

Utakmica će biti odigrana u nedelju, u “Beogradskoj areni”, sa početkom u 20.30.

Uoči predstojećeg meča Top 8 faze regionalnog takmičenja, oglasili su se i crveno-beli kao domaćini. I kako je navedeno, navijačima Partizana neće biti dozvoljeno da uživo gledaju meč.

Isto tako, ulaz će biti dozvoljen vlasnicima sezonskih ulaznica.

– Klub tim povodom pušta u sredu u 12 časova u prodaju karte za ovu utakmicu, online, kao i na svim prodajnim mestima (zvanične prodavnice KK Crvena zvezda, kao i blagajna Beogradske Arene – na dan utakmice) – samo uz sezonsku kartu KK Crvena zvezda – navedeno je između ostalog na sajtu Zvezde.

Online prodaja će se odvijati tako što će uz unos QR koda jedne sezonske karte, biti omogućena kupovina do četiri dnevne karte za derbi, po izboru kupca. Na prodajnim mestima, uz prilaganje sezonske karte na uvid, takođe će biti moguća kupovina do četiri dnevne karte, po izboru kupca.

Zajecaronline/24sedam/ N.B.

