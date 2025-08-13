Crna Gora: Maloletnik osumnjičen da je izazvao požar

Službenici Uprave policije identifikovali su maloletnu osobu za koju postoji osnov sumnje da je izazvalala požar u mestu Bezjovo u Kučima, saopšteno je danas iz Uprave policije.

“Operativnim angažovanjem službenika Odeljenja bezbednosti Podgorica, prikupljene su informacije i saznanja koja upućuju na sumnju da je maloletnik star 14 godina iz sela Bezjovo izazvao požar na imanju svojih roditelja, koji se kasnije proširio, preneo i zahvatio šire područje”, navodi se u policijskom saopštenju.

Od maloletnika je, u prisustvu roditelja i službenika Centra za socijalni rad prikupljena obaveštenja, nakon čega je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji će se naknadno izjasniti o pravnoj kvalifikaciji izvršenog krivičnog dela.

Službenici Uprave policije u saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici nastavljaju mere i radnje u odnosu na ovaj događaj o čemu će javnost biti blagovremeno obavieštena.

Uprava policije još jednom apeluje na građane da pokažu maksimalnu odgovornost i oprez, i time sačuvaju svoje i živote sugrađana, imovinu i životnu sredinu, da kontrolišu maloletnike i ukažu im na rizike i posledice neodgovornog ponašanja.

Organi za sprovođenje zakona će, kako navode, bez izuzetka, postupati promptno i represivno prema svim licima za koja se utvrdi da preduzimaju nedozvoljene zakonom zabranjene aktivnosti i opšteopasne radnje u ovako složenim vremenskim uslovima i ista procesuirati u skladu sa zakonom.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

