Crna Gora: Maloletnik osumnjičen da je izazvao požar
Službenici Uprave policije identifikovali su maloletnu osobu za koju postoji osnov sumnje da je izazvalala požar u mestu Bezjovo u Kučima, saopšteno je danas iz Uprave policije.
“Operativnim angažovanjem službenika Odeljenja bezbednosti Podgorica, prikupljene su informacije i saznanja koja upućuju na sumnju da je maloletnik star 14 godina iz sela Bezjovo izazvao požar na imanju svojih roditelja, koji se kasnije proširio, preneo i zahvatio šire područje”, navodi se u policijskom saopštenju.
Od maloletnika je, u prisustvu roditelja i službenika Centra za socijalni rad prikupljena obaveštenja, nakon čega je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji će se naknadno izjasniti o pravnoj kvalifikaciji izvršenog krivičnog dela.
Službenici Uprave policije u saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici nastavljaju mere i radnje u odnosu na ovaj događaj o čemu će javnost biti blagovremeno obavieštena.
Uprava policije još jednom apeluje na građane da pokažu maksimalnu odgovornost i oprez, i time sačuvaju svoje i živote sugrađana, imovinu i životnu sredinu, da kontrolišu maloletnike i ukažu im na rizike i posledice neodgovornog ponašanja.
Organi za sprovođenje zakona će, kako navode, bez izuzetka, postupati promptno i represivno prema svim licima za koja se utvrdi da preduzimaju nedozvoljene zakonom zabranjene aktivnosti i opšteopasne radnje u ovako složenim vremenskim uslovima i ista procesuirati u skladu sa zakonom.
Zajecaronline.com/tanjug/N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
SPEKTAKL U SKENDERIJI
Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!
Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.
Dodaj komentar