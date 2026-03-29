Čovek koga su blokaderi napali u Boru priključen na kiseonik

Lokalne izbore u Boru obeležavaju incidenti, a blokaderi su prebili i Stefana Jolovića.

Aktivista SNS Jolović se nalazi u bolnici i njegovo zdravlje je ugroženo.

Napadnuti pacijent je povrede zadobio ispred biračkog mesta, u Boru, gde su ga blokaderi nazvali: „Vučićevim likom“ i isprskali hemikalijama.

Blokadersko nasilje desilo se i u Smederevskoj palanci, gde je pretučen aktivista SNS Vukašin Đoković.

Zajecaronline.com/Komitet/ N.B.

