ČOKOLADNI KOLAČ SA SMOKVAMA

07.09.2025.
foto: Pinterest

Potrebno je:

  • 4 jaja
  • 4 kašike brašna
  • 1 prašak za pecivo
  • 150 g čokolade za kuvanje
  • 120 g šećera
  • 2 pudinga od čokolade
  • 50 g putera
  • 200 g svežih smokava
  • 500 ml mleka

Priprema:

Puding skuvajte u mleku i zasladite po nahođenju. Umutite jaja sa šećerom i dodajte prosejano brašno s praškom za pecivo i rastopljenu čokoladu. Manji pleh obložite pek-papirom. U testo sipajte skuvani puding kašiku po kašiku. Smokve operite i odsecite im drške, pa ih uronite u puding i blago pritisnite prstom. Pecite na 200 stepeni oko 40 minuta. Kad se kolač dobro ohladi, tek tada ga secite.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

Foto Zajecaronline

