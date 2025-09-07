ČOKOLADNI KOLAČ SA SMOKVAMA

4 jaja

4 kašike brašna

1 prašak za pecivo

150 g čokolade za kuvanje

120 g šećera

2 pudinga od čokolade

50 g putera

200 g svežih smokava

500 ml mleka

Priprema:

Puding skuvajte u mleku i zasladite po nahođenju. Umutite jaja sa šećerom i dodajte prosejano brašno s praškom za pecivo i rastopljenu čokoladu. Manji pleh obložite pek-papirom. U testo sipajte skuvani puding kašiku po kašiku. Smokve operite i odsecite im drške, pa ih uronite u puding i blago pritisnite prstom. Pecite na 200 stepeni oko 40 minuta. Kad se kolač dobro ohladi, tek tada ga secite.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

