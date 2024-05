Četiri medalje za Powerlifting klub iz Knjaževca na Državnom prvenstvu u Beogradu!

Novi sjajan rezultat Powerlifting klub „Knjaževac“, čiji članovi nastavljaju sa odličnim rezultatima na takmičenjima širom Srbije i regiona. Državno Prvenstvo u pauerliftingu za seniore i seniorke održano je 25. maja u Sportskom centru Rakovica, gde su Knjaževčani osvojili tri zlatne medalje i jednu bronzanu medalju, piše Glassporta.rs.

Za Pauerlifting i bodibilding sportski klub “Knjaževac” nastupilo je ukupno 8 takmičara u jakoj konkurenciji, a „Glas sporta“ donosi kompletan pregled njihovog učešća:

U kategoriji žena u pauerliftingu bez opreme (klasik) nastupile su četiri takmičarke:

Isidora Leković u kategoriji do 57 kilograma – bronzana medalja

Maja Katanić u kategoriji do 63kg. – četvrto mesto

Bojana Spasojević u kategoriji do 63kg. – šesto mesto

Ivana Živković u kategoriji preko 84 kilograma – četvrto mesto.

U kategoriji muškaraca u pauerliftingu sa opremom nastupila su trojica takmičara koji su se okitili zlatnim medaljama i to:

Aleksandar Živković u kategoriji do 120kg., Stefan Ilić u kategoriji do 93kg. i Denis Aleksić u kategoriji do 83 kilograma. U pauerliftingu bez opreme (klasik) nastupio je Marijan Đorđević u kategoriji do 74 kilograma gde je osvojio 5. mesto.

Odlazak na ovo prvenstvo omogućili su lokalna samouprava i Sportski Savez Knjaževca, naveli su za „Glas sporta“ odgovorni u Pauerlifting i bodibilding sportskom klubu “Knjaževac”.

ZaječarOnline/Glassporta.rs/O.B.