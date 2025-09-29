Horoskop Izdvajamo Vesti

Četiri horoskopska znaka u dobitku: Novac vam se smeši do 12. oktobra

29.09.2025.
foto:pinterest

Pripadate li ovim horoskopskim znacima? Sada je pravi trenutak da okušate sreću!

Zvezde do 12. oktobra donose neočekivane finansijske dobitke, a nekima bukvalno stoji napisano: uplati tiket, jer šansa nije mala da baš vi pogodite kombinaciju iz snova.

Četiri horoskopska znaka u dobitku!

Ovan

Vama se otvara prilika da rešite dugove ili da konačno kupite ono što dugo priželjkujete. Energija novca kruži oko vas, pa makar bio i manji dobitak – stiže vam kao znak da sreća kuca na vrata.

foto: Pinterest

Lav

Kraljevi horoskopa ovog puta dobijaju i kraljevsku nagradu. Do 12. oktobra imate neverovatnu intuiciju za brojeve i kombinacije, pa ne zanemarujte „slučajne“ znakove – oni su vaša karta do para.

Foto Pixabay

Strelac

Vi ste poznati po riziku, a sada će vam se to isplatiti. Uplatite makar simboličan tiket, jer postoji šansa da vam se otvore vrata finansijskog blagostanja i da uplovite u period kada se novac mnogo lakše lepi za vas.

foto: Pixabay

Ribe

Vaša mašta i intuicija vas vode pravo do dobitne kombinacije. Do 12. oktobra možete se nadati prijatnom iznenađenju – bilo da je reč o lotou, poklonu ili novcu koji stiže iznenada.

foto: pixabay

Zajecaronline/Alo/N.B.

