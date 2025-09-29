Četiri horoskopska znaka u dobitku: Novac vam se smeši do 12. oktobra

Pripadate li ovim horoskopskim znacima? Sada je pravi trenutak da okušate sreću!

Zvezde do 12. oktobra donose neočekivane finansijske dobitke, a nekima bukvalno stoji napisano: uplati tiket, jer šansa nije mala da baš vi pogodite kombinaciju iz snova.

Četiri horoskopska znaka u dobitku!

Ovan

Vama se otvara prilika da rešite dugove ili da konačno kupite ono što dugo priželjkujete. Energija novca kruži oko vas, pa makar bio i manji dobitak – stiže vam kao znak da sreća kuca na vrata.

Lav

Kraljevi horoskopa ovog puta dobijaju i kraljevsku nagradu. Do 12. oktobra imate neverovatnu intuiciju za brojeve i kombinacije, pa ne zanemarujte „slučajne“ znakove – oni su vaša karta do para.

Strelac

Vi ste poznati po riziku, a sada će vam se to isplatiti. Uplatite makar simboličan tiket, jer postoji šansa da vam se otvore vrata finansijskog blagostanja i da uplovite u period kada se novac mnogo lakše lepi za vas.

Ribe

Vaša mašta i intuicija vas vode pravo do dobitne kombinacije. Do 12. oktobra možete se nadati prijatnom iznenađenju – bilo da je reč o lotou, poklonu ili novcu koji stiže iznenada.

Zajecaronline/Alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…