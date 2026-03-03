ČESTITKA OD VELIKOG PRIJATELJA: Si Đinping čestitao Vučiću rođendan

Predsednik Narodne Republike Kine Si Đinping čestitao je rođendan predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Predsednik Si svojeručno je potpisao čestitku, što inače nije običaj po njihovom protokolu.

Evo šta piše u njegovoj poruci:

View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

“Uvaženi predsedniče, dozvolite mi da Vam uputim srdačne čestitke i lepe želje povodom Vašeg rođendana.

Visoko cenim to što se, pod Vašim vođstvom, Srbija pridržava nezavisnosti i samostalnosti, odlučno brani državni suverenitet i nacionalno dostojanstvo, te snažno čuva ekonomski razvoj i društvenu stabilnost.

Prošle godine smo se sastali dva puta, razmenili mišljenja o odnosima Kine i Srbije i o pitanjima od zajedničkog interesa, te postigli široki konsenzus. Vi ste pouzdan prijatelj kineskog naroda, koji dosledno i čvrsto podržava vitalne interese i razume glavne zabrinutosti kineske strane. Pod našim zajedničkim usmeravanjem, izgradnja zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću u novoj eri, ostvarila je pozitivan napredak, a čelično prijateljstvo dve zemlje dublje je ukorenjeno u srcima naših naroda.

Pridajem veliki značaj razvoju kinesko-srpskih odnosa i spreman sam da sa Vama ulažem zajedničke napore da nastavimo da jačamo strateško usmeravanje i kontinuirano otkrivamo potencijal za praktičnu saradnju, kako bismo još više doprineli blagostanju naroda naših dveju zemalja.

Radujem se ponovnom susretu sa Vama. Želim Vam dobro zdravlje i sve najbolje.” Predsednik Narodne Republike Kine Si Đinping.

Zajecaronline/Alo.rs/N.B.

