Ceo Brestač zavijen u crno: Sahranjen brat Darka Lazića, pevač neutešan

Danas je na lokalnom groblju u Brestaču sahranjen Dragan Lazić, brat pevača Darka Lazića.

Neutešnog pevača je sve vreme držala supruga Katarina, dok je Branka Lazić, majka poginulog Dragana jedva izdržala opelo i sahranu, a u jednom trenutku joj je i pozlilo.

Darka su jedva uspeli da odvoje od kovčega brata, pa je u jednom trenutku od bola i zajecao, što je izazvalo veliku tugu.

Mnogo njegovih kolega i prijatelja sa estrade je došlo na sahranu, vidno potrešeno. Među prvima je stigla njegova bivša supruga Ana Sević, sa kojom ima ćerku Lorenu, a potom su stizali ostali.

Na sahrani je bilo preko 500 ljudi, a selo Brestač je zanemelo od tuge.

Dragan Lazić je poginuo u sredu u stravičnom udesu, kada se motor kojim je upravljao sudario sa automobilom.

