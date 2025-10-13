Cene poljoprivrednih proizvoda porasle za 10,9% međugodišnje

Cene poljoprivrednih i proizvoda u ribarstvu povećane su u proseku za 10,9 odsto u periodu od januara do avgusta ove u odnosu na isti period prethodne godine.

Najveći uticaj na rast cena zabeležen je kod voća u iznosu od 70,3 odsto i žita u iznosu od 12,8 procenata, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Cene poljoprivrednih i proizvoda u ribarstvu smanjene su u proseku za dva odsto u avgustu 2025. u odnosu na jul 2025. Najveći uticaj na pad cena zabeležen je u grupi Industrijsko bilje (10 odsto).

Cene poljoprivrednih i proizvoda u ribarstvu povećane su za 20,8 odsto u avgustu 2025. godine u odnosu na isti mesec prethodne godine. Najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: voće (109,1 odsto), industrijsko bilje (13,1 odsto), žita (12,9 odsto) i stoka i živina (14 odsto).

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

